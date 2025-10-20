  1. Anasayfa
Cumhuriyet'in 102. yılı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlanacak

Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Pusulamız Cumhuriyet’ sloganıyla Cumhuriyetin 102. yılını birbirinden farklı etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. İlçede, 22 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında atölyelerden, tiyatroya, turnuvalardan sergi ve söyleşiye kadar bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Cumhuriyet Haftası etkinlikleri; Küçükçekmece Göl Kenarında gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koşusu ile başlayacak. Ardından Küçükçekmece Belediyesi Rıfat Ilgaz, Kuşlu Çocuk ve İstasyon Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nde; Hikâyeden Resme: Cumhuriyet Coşkusu ve Cumhuriyetin Kökleri, Umudun Yaprakları Atölyesi, Güzel Sanatlar Akademisi Performans Galerisi’nde Pusulamız Cumhuriyet: Sanatsal Puzzle Atölyesi ve Galeri Cennet’te 102. Yaşında Cumhuriyetin İzleri Atölyesi düzenlenecek. Ayrıca Çocuk Üniversitesi’nde; Atamızın İzinde Bilim ve Gözlem Şenliği, Sefaköy Galeri Küp’te 100 Yılın Tanığı: Cumhuriyet Sergisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde Bir Türk Müzikali, Küçükçekmece Espor Merkezi’nde Cumhuriyet Bayramı FC26 Playstation Turnuvası ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde ise Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Parkı Açılıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeni yüzüyle Tevfik Bey Mahallesi’ne kazandırılacak olan ‘Serap Eser Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Parkı’ da Cumhuriyet Haftası’nda hizmete açılacak.

