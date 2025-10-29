Cumhuriyet’in 102’nci Manisa’da Coşkuyla Kutlandı

  1. Anasayfa
Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü, Manisa’da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Manisalılar, Cumhuriyetin 102’nci yılını birlik, beraberlik ve coşku içinde kutlayarak, bayramın gururunu hep birlikte yaşadı.

Cumhuriyetin 102’nci yıl dönümü, Manisa’da büyük bir törenle kutlandı. Kutlamalar, Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın makamında tebriklerin kabulüyle başladı. Valilik önünde devam eden kutlama programında, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan törene katılan vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kutlama programına, Manisa milletvekilleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımın yoğun olduğu kutlama töreni, Manisalıların Cumhuriyet’e bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

“Hep Birlikte Bu Mirası Geleceğe Taşımakla Sorumluyuz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet’in milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, milletimizin yeniden doğuşunun en büyük eseridir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim şekli değil; çağdaşlaşma hedefinin, bilimin aydınlığında ilerleme kararlılığının adıdır. Gençlerimiz, üreten insanlarımız ve toplum olarak hep birlikte bu mirası geleceğe taşımakla sorumluyuz. Birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet.”

Gösteriler Büyük Beğeni Topladı

Törene katılan Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Tüfekli Gösteri Grubu sergilediği gösteriyle büyük ilgi topladı. Öğrencilerin şiir dinletileri ve halk oyunları ekiplerinin renkli sahne performansları programa renk katan anlar oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı yapılan geçit töreni ile sona erdi.

