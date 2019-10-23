Cumhuriyet’in 96. Yılı Kartal’da Coşkuyla Kutlanacak

Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vatandaşlarla birlikte gerçekleştireceği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ile başlayacak.

Kartallı Kazım Meydanı'ndan saat 19.30’da başlayacak olan fener alayı ile Kartal Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı coşkusu kapsamında Kartal Meydanı’nda ilk olarak “Vals ve Zeybek” dans gösterileri yapılacak. Ardından saat 20.30’da Alternatif Rock Müziği’nin Türkiye’deki ilk temsilcilerinden ‘Bulutsuzluk Özlemi’ sahne alarak en sevilen şarkılarını Cumhuriyet ve Kartallılar için söyleyecek.