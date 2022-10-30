Cumhuriyetin 99’uncu yılı Şişli’de coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıldönümü, Şişli’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen fener alayına binlerce İstanbullu eşlik etti. 29 Ekim coşkusu, Maçka Demokrasi Parkı’nda Yaşar konseriyle doruğa çıktı.

Şişli Belediyesi, ülkemizin bağımsızlığını müjdeleyen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. 29 Ekim Cumartesi günü kutlamaların buluşma adresi; kurtuluş meşalesinin yakıldığı Halaskargazi Caddesi’ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi’nin önü oldu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen törene binlerce İstanbullu katıldı.

19.00’da Başkan Muammer Keskin’in de en önde eşlik ettiği 29 Ekim Korteji, ellerinde meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı’na kadar yürüdü. Korteje katılamayan Şişlililer de evlerinden bayraklarıyla korteje destek verdi. Maçka Demokrasi Parkı’nda İstanbulluların ve Şişlililerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Muammer Keskin, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyetimizin kurucularını saygı ve rahmetle anıyor, 99 yıldır cumhuriyeti ve değerlerini yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Cumhuriyetin kıymetini bilmek gerek”

1923 yılı Türkiye’sinden de örnekler veren Keskin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Tüm ülkede sadece 900 doktor, 300 ebe, 4 hemşire var. Tek bir diş hekimi bile yok. Öğretmen sayısı, 1000’den daha az. Okur yazar oranı yüzde 16, kadınlarda ise yok denecek kadar az. Kadın hakları zaten hiç yok. Yetiştirdiğimiz bir kilo çay yok. Fabrikada ürettiğimiz bir çuval şeker, bir şişe ay çiçek yağı yok.

Sanayi yok, üretim yok, para yok. Ama ne var? Ne var biliyor musunuz?

Bağımsızlık ateşimiz var. Ve elbette muhteşem bir liderimiz; Mustafa Kemal Atatürk var.. İmkansız denilecek koşullarda kuruldu ve her alanda bu ülkeye çağ atlattı Cumhuriyet. Kıymetini bilmek gerek. Cumhuriyet sonsuza dek sürecek ve daha çok şey görecek. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Birbirimize daha sıkı sarılacağız. Daha çok üreteceğiz, daha adil paylaşacağız ve hep birlikte daha güzel bir yaşam kuracağız. Cumhuriyetin 100. yılını, daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Yaşa Cumhuriyet yaşa, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!”

29 Ekim coşkusu, ünlü şarkıcı Yaşar’ın Maçka Demokrasi Parkı’nda verdiği konserle doruğa çıktı.