Cumhuriyet'in başkentine atılan tarihi adımın 106. yılı coşkuyla kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Başkent’in farklı noktalarında düzenlenen tören, sergi, çocuk atölyeleri ve kültür-sanat etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet’in başkenti Ankara’ya atılan tarihi adımın 106. yılı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Başkent’in farklı noktalarında gerçekleştirilen tören ve kültür-sanat etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamalar, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu’nun Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da ilk karşılandığı yer olan Dikmen Keklikpınarı’nda resmî tören düzenlendi. Yüzlerce seğmenin katıldığı tören, Başkentlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

ÇOKAKOĞLU: “KENTİ ŞEFFAF, KATILIMCI VE HALKÇI BİR ANLAYIŞLA YÖNETMEYE KARARLIYIZ”

Törende konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara’nın Millî Mücadele’deki rolüne dikkat çekerek, “Bugün, Türk milletinin ebedi lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin kalbini Ankara’da attırdığı gündür. Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Ankara’ya gelişiyle bütün Anadolu’yu aydınlatmış; 27 Aralık 1919’da saat 14.00 sularında Dikmen sırtlarında Atatürk ve Temsil Heyeti’nin karşılanmasıyla milletimizin istikametini belirleyen tarihi bir eşik aşılmıştır” dedi.

Çokakoğlu, Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hâle getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Atatürk’ün, ‘Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır’ sözleriyle onurlandırdığı bu kadim kenti; şeffaf, katılımcı ve halkçı bir anlayışla yönetmeye, dünya başkentleriyle yarışır bir seviyeye taşımaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER VE KHO MEZUNLARINDAN SERGİ

Kutlamalar kapsamında Kocatepe Kültür Merkezi’nde çocuklara yönelik sanat atölyeleri düzenlendi. “Zaman Yolculuğu: 27 Aralık’ın Çocukları” atölyesinde çocuklar, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini sanat yoluyla öğrenirken; “Ankara’nın Sembolleri” atölyesinde ise Başkent’in simge yapılarını ele alan çalışmalar gerçekleştirdi.

Zafer Çarşısı Sergi Salonu’nda açılan ve Kara Harp Okulu’nun (KHO) 1976 mezunları tarafından hazırlanan Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi fotoğraflarından oluşan sergi de Başkentlilerle buluştu.

KÖYLÜOĞLU: “CUMHURİYET’İMİZİN KURUCU DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYI GÖREV BİLİYORUZ”

Serginin açılışına katılan ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, “27 Aralık 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi yalnızca bir şehre yapılan ziyaret değil, bağımsızlık mücadelesinin karargâhının kurulduğu, millet iradesinin başkentle buluştuğu tarihi bir dönüm noktasıdır. Ankara o gün yalnızca Atatürk'ü karşılamamış, bir milletin umudunu, direncini ve geleceğini bağrına basmıştır. Seğmenlerin kararlılığıyla verilen o mesaj bugün hâlâ bu topraklarda yankılanmaktadır” diye konuştu. Köylüoğlu, Belediye olarak Cumhuriyet’in kurucu değerlerine, tarih bilincine ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktaran çalışmalara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

“MİHENK” SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla Atatürk Sanat Merkezi’nde “Mihenk” senfonik sahne eseri izleyiciyle buluştu. ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, 27 Aralık 1919’un tarihsel anlamı senfonik müzik ve sahneleme ile anlatıldı.

Agora Senfoni Orkestrası ve Korosu ile ABB Kent Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı gecedeayrıcabesteci Cem Esen tarafından ABB için özel olarak bestelenen Cumhuriyet uvertürü ilk kez seslendirildi.

ATATÜRK KOŞUSU’NA YOĞUN KATILIM

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlediği Büyük Atatürk Koşusu bu yıl 90’ıncı kez gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılı kapsamında düzenlenen koşuya, yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplam 2 bin 200 sporcu katıldı.

Yarışmaya yoğun ilgi gösteren sporculara teşekkür eden ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı, Büyük Atatürk Koşusu’nun da 90’ıncı yıl dönümünde Dikmen’de bu soğuk havada son derece rekor katılımla Atatürk Koşusu’nu başlattık. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’mızın, İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği bu yarış hakikatten bugünün anısına çok önemli bir spor olayı. Ben, Ankaralılara, değerli hemşehrilerimize ve sporcularımıza rekor düzeyde katılım için çok teşekkür ediyorum.”