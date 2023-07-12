Cumhuriyetin yüzüncü yılı tarihin tanığı Muratpaşa Kaleiçi’nde kutlanacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8’inci Kaleiçi Oldtown Festivali’nin 26-29 Ekim tarihlerine yapılacağını söyledi. Başkan Uysal, “Konuk şehirler ve festival için Kaleiçi’nde buluşacak on binler, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını, Cumhuriyetin aydınlık yüzü Antalya’mızda kutlayacak” dedi.

Milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne farklı kültürlerce kesintisiz iskan edilen Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi, depremlerden, yangınlardan, sayısız kuşatmadan çıkarak kültürel dokusunu bugüne taşıdı. Zengin kültürel geçmişi, geleneksel mimariye sahip evleri, begonvillerin arkasına saklı pencereleri, dar sokaklarıyla ziyaretçilerinin keşfetme ve merak duygularını harekete geçiren Kaleiçi’nin hikayesini dünyayla paylaşmak için Muratpaşa Belediyesi, 8 yıl önce ilk adımı attı.

Başkan Uysal’ın girişimleriyle başlayan Kaleiçi Oldtown Festivali’yle yaşayan antik kentin sokakları, meydanları söyleşiler, deneysel sanat çalışmaları, konserler ve atölyelerle Türkiye’nin en renkli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya başladı. Başkan Uysal, artık Antalya markası haline gelen festival için atılan ilk adımı “Daha çok kültürel alışverişe, arkadaşlığa, kardeşliğe, barışa, sevgiye ihtiyacımız olduğu gerçeğinden hareket ederek dünyadaki bütün tarihi kentlerle güçlü bağlar kurmak istedik” diyerek anlattı. 4’üncü yılından itibaren festival kapsamında bir de yaşayan antik kentler formu düzenlenmeye başladı.

Başkan Uysal, 8’inci festival için hazırlıkların devam ettiğini belirtirken bin 250 şehirde tanıtım çalışması yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda şehir yöneticilerine davet mektuplarının gönderildiğini aktaran Başkan Uysal, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla festival tarihinde değişiklik yaptıklarını da sözlerine ekledi. Uysal, 8’inci festivalin 26-29 Ekim tarihlerinde olacağını belirtti ve “Konuk şehirler ve festival için Kaleiçi’nde buluşacak on binler, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını Cumhuriyetin yüzü Antalya’mızda kutlayacak” dedi.