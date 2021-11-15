ÇYDD Bodrum gençleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi her yıl olduğu gibi bu yılda 13.sünün düzenlendiği Anıtkabir ziyaretine katıldı. Gençler Anıtkabir’de Ulu Önder Atatürk’ün huzurunda saygı duruşu gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Ankara’ya yola çıkan gençler, 12 Kasım akşamı Bodrum eski otogarından uğurlandı. ÇYDD’in tüm şubelerinin gençlik birimlerinin katılımıyla gerçekleşen Geleneksel Anıtkabir ziyareti 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti.

ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı ile Anıtkabir’e yola çıkan gençleri Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Serdar Kaya birlikte uğurladı.

ÇYDD Bodrum Şubesi’nin Anıtkabir ziyaretine katılan gençlere iyi yolculuklar dileyen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selamını iletti. Atatürk gençliği ile gurur duyduklarını ifade ederek şunları söyledi “ÇYDD benim şahsi olarak gönlümde, Bodrum Belediyesi’nin kendi sosyolojik yapısı gereği de, bizim için çok kıymetli mihenk taşlarından bir tanesi. Yani STK denince ayrım yapmak istemiyorum ama gönlümde parlayan bazı yıldızlar var. Bunlardan bir tanesi de ÇYDD’dir. Geçmişten bu güne kadar, rahmetli Türkan Saylan hocamızdan bu güne kadar, sizler bu meşaleyi taşıyorsunuz. Atatürk devrimlerini, ilkelerini koruyup kollamayı kendine şiar edinmiş, toplumu, çağdaş uygarlık seviyesi üzerine çıkarmayı hedef edinmiş, ÇYDD’den çok memnunuz, mutluyuz. Biz de buna destek vermekten ayrıca gurur duyuyoruz. Sizler bizlerin geleceğisiniz. ÇYDD misyonu, vizyonu ve hedefleri doğrultusundan şaşmayacağınıza ve hepinizin bu yelpazeyi daha geniş kitlelere yayacağınıza, Atatürk düşünce sistemini bir ömür koruyup kollayacağınıza eminiz. Sizler bizim gerçekten umudumuzsunuz. Arkadaşlarınıza da bizlerden ve Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Başkanımız Ahmet Aras adına da çok çok selamımızı iletin. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Gençliğin Anıtkabir’de Ata’mızla buluşması bizim için gurur verici” dedi.

ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı Bodrum Belediyesi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Saraçbaşı “Aramızda lise ve üniversite öğrencilerimiz var. Çocuklarımızın hepsi öğrenci Bazı şeyler kolay olmuyor. Ama zoru kolay edenler var. Onlardan biri burada Bodrum Belediye Başkan Yardımcımız. Biz dedik ki, araç lazım bize gitmek istiyoruz sağ olsunlar. Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

3000 Çağdaş Genç, sabahın ilk ışıklarıyla Tandoğan Meydanı’nda buluştu. Gençler, saat 11:30’da Arslanlı Yol’dan Anıtkabir’e yürüyüşe başladı. Ankara’da Anıtkabir’e çıkan binlerce genç, Ata’nın huzurunda bir araya geldi. ÇYDD’nin 120 Şubesinin gençlik birimleri ile Genel Başkan Prof. Ayşe Yüksel, Başkan yardımcısı Gülhan Karatay, G.Merkez YK üyeleri ve şube başkanları ile birlikte Anıtkabir’de buluştu. “Çağdaş Gençlik” yazılı çelenk resmi törenle Mozoleye bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet’i korumak ve Ata’ya bağlılık konusundaki kararlılığını belirterek Anıtkabir defteri imzalandı.

ÇYDD Gençleri daha sonra Anıtkabir müzesi ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti. Muğla ve Marmaris şubelerinin gençleriyle birlikte birinci, ikinci meclisleri de gezen gençler ardından Rahmi Koç Müzesi ve Ankara Kalesi’ni de gezdi.

Rehber eşliğinde kısa bir Ankara turu da yapan gençler duygu dolu anlar yaşadılar. Büyük bölümünün ilk kez Anıtkabir'i görme fırsatı bulduğu bu geziye destek olan Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.