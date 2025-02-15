ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel Balıkesirliler ile buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğinde düzenlenen ''Cumhuriyet Söyleşileri''nin dördüncü programına ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel konuk oldu. Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ''Cumhuriyet’e Borcumuz Var'' adlı söyleşi, Balıkesirli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Gündem, tarih, siyaset, sanat ve edebiyata dair zengin içerikler ve değerli konuklarla Balıkesir’de Cumhuriyet bilincini yaşatmak amacıyla düzenlenen “Cumhuriyet Söyleşileri”; tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğinde gerçekleştirilen söyleşilerin dördüncü konuğu ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel oldu. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve eşi Neriman Köybaşı, ÇYDD Balıkesir Şubesi Başkanı İsmail Erten gibi isimlerin katıldığı “Cumhuriyet’e Borcumuz Var” adlı söyleşi; Salih Tozan Kültür Merkezinde Balıkesirli vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. ÇYDD Balıkesir Şubesi Başkanı İsmail Erten’in Cumhuriyet değerlerinden ve gündeme dair konulardan bahsettiği konuşmasıyla başlayan programın devamında, Prof. Dr. Ayşe Yüksel söz aldı. Uzun yıllar ÇYDD’de çeşitli görevler alan ve önemli organizasyonlara öncülük eden Prof. Dr. Ayşe Yüksel; Cumhuriyet aydınlanmasının savunucularından, Atatürk ilke ve inkılaplarına hayatını adamış Prof. Dr. Türkan Saylan ile çalışmış bir Cumhuriyet kadını olarak Cumhuriyet’e dair bilgi ve izlenimlerini Balıkesirli vatandaşlara aktardı. ÇYDD’nin geçmişten bugüne 46 bini kadın mezun olmak üzere 65 bin üniversite mezunu yetiştirdiğini belirten Yüksel, “Biz; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu laik Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlerimizle, gelecek nesillerimizle yaşatıyoruz ya; ne mutlu bize, diyoruz” dedi. Kendi yaşam hikayesinden kesitlerle Cumhuriyet’in kazanımlarını dile getirerek konuşmasına devam eden Yüksel; Atatürk ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik, “Ben borçlu olmayayım da kim borçlu olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Balıkesir’in çok kıymetli bir şehir olduğunu dile getirerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a selamlarını ileten Yüksel, daha sonra dinleyicilerin sorularını cevapladı.