Dağında kar, dalında portakal olan ilçe: Konyaaltı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in katıldığı televizyon programında, Konyaaltı’nda aynı anda iki mevsimin yaşanması görüntülere yansıdı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kanal V’de yayımlanan ‘Yüksek Tansiyon’ programının konuğu oldu. Gazeteci Ali Buldu’nun hazırlayıp sunduğu program, Konyaaltı Sahili’nde başladı. Konyaaltı’nda hayata geçirdikleri ve planlanan projeleri anlatan Başkan Esen, Konyaaltı’nın cennetten bir köşe olduğunu söyledi. Programın çekildiği saat 11.00’de deniz suyu sıcaklığının 20 derece dolaylarında olduğunu belirten Esen, bazı vatandaşların bu havalarda da denize girmeyi tercih ettiğini aktardı. Esen, “Türkiye’de başka bir yerde böyle bir şey yaşanmaz. Denize girilirken karşı dağlarda kar var. Konyaaltı, dağında kar, dalında portakal olan bir ilçedir” dedi.

SAHİLDEN 45 DAKİKA UZAKLIKTAKİ KAYAK MERKEZİ

Konyaaltı Sahili’ndeki çekimlerin ardından program, ilçe sınırlarında yer alan kayak merkezi Saklıkent’te devam etti. Sahilden 45 dakika uzaklıkta karla kaplı Saklıkent’teki çekimler, Konyaaltı’nın farklı güzelliğini izleyicilere gösterdi. Başkan Esen, Saklıkent’in kayak için çok avantajlı bir merkez olduğunu belirterek, “Sahilden kısa bir yolculukla Saklıkent’e ulaştık. Türkiye’de, aynı anda denize girilen ve kayak yapılabilen başka bir örnek yok. Saklıkent’i çok önemsiyoruz. Burası Ekvator’a en yakın kayak merkezlerinden biridir. Gelen misafirlerimizin yollarda sıkıntı yaşamaması için ekiplerimiz 24 saat hazır bekliyor” dedi.