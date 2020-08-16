Daha yeşil bir Ankara için

Başkentli yerli üreticilerden satın alınan çiçekler şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar ve seyahat esnasında da sürücüler için görsel bir şölen oluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla hem vatandaşları hem de seyahat eden sürücüleri birbirinden güzel çiçeklerle buluşturmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ithal bitki ve ağaç yerine yerli üreticilerin ürettiği çiçek ve ağaçların satın alınması yönündeki talimatının ardından Başkent’in birçok noktasında yerli üreticilerin ürettiği çiçeklerin dikimine ara verilmeden devam ediliyor.

AYAŞ YOLU GÜLLERLE BEZENDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ANFA ekipleri kentin dört bir yanında bulunan cadde, bulvar, park ve refüjleri rengarenk çiçeklerle donatıyor.

Gençlik Caddesi, İzmir Caddesi, Ankara Kalesi, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan sonra peyzaj çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Ayaş Yolu orta refüjü güllerle süsledi. Ayaş Yolu’nda bin 850 metre uzunluğundaki orta refüje 16 bin 350 adet Ligustrum adlı çalı bitkisi ile 38 bin gül dikimi gerçekleştirildi.

70 kişilik ekibin görev aldığı çiçeklendirme çalışması sonrası sulama işlemi de yapıldı. Orta refüjde 3 şeritli damlama sistemini aktif hale getiren ekipler ayrıca Batıkent Spor ve Dinlenme Tesisindeki peyzaj çalışmalarını Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor.