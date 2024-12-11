Daron Acemoğlu ''Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir'' konferansına geliyor

Nobel ödüllü Daran Acemoğlu, ''Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir'' konferansına katılacak. 13 Aralık Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’ndeki konferansın açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğindeki ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’, ekonomi, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.



Konferansın açılış konuşmasını TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.



Dün İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle Nobel Ödülünü alan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ilk konuşmasını, Form Şişli-Ataşehir’de yapacak.



Kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Acemoğlu, dünyada en çok alıntı yapılan 10 ekonomistten biri ünvanını taşıyor.

KENT EKONOMİSİ

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri’ başlıklı panelde konuşacak.

“KENT EKONOMİLERİNİN DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ VE DENEYİMLERİ”

Acemoğlu’nun konuşmasının ardından konferans iki ayrı panel ile devam edecek.



İBB Meclis Üyesi ve Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir’in moderatörlüğünde ‘Kent Ekonomilerinin Dönüşüm Süreçleri ve Deneyimleri’ başlıklı panelde Oxford Üniversitesi Fintech İnisiyatifi Akademik Direktörü Prof. Dr. Pınar Özcan ile Kolombiya’nın Başkenti Bogota’nın eski Belediye Başkanı Enrique Penalosa panelist olarak yer alacak.



Panelde, metropol ve alt ölçekli değişim deneyimleri paylaşılacak.



İmalat sanayiinden hizmet sektörüne, yüksek katma değere odaklanan yapısal dönüşüm örneklerinin mekânsal, sosyal ve ekonomik sonuçları ele alınacak.

“İSTANBUL’UN ÇEVRE DÜZENİ PLANI, SEKTÖREL VE MEKANSAL TERCİHLER”

Konferansın ikinci panelinde ise ‘İstanbul Çevre Düzeni Planı, Stratejik Sektörel ve Mekansal Tercihler’ başlıklı oturum gerçekleşecek.



Moderatörlüğünü Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tarık Şengül’ün yapacağı panelde, Ekonomist Prof. Dr. Ayşe Buğra ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün konuşacak. Panelde, özellikle, milyarlarca dolarlık bir ekonomiye ev sahipliği yapan Şişli ile, finansın merkezi Ataşehir’in İstanbul ekonomisi açısından önemi, altyapı, ulaştırma, kent planlaması, ekonomik ve sosyal planlama bağlamında bir gelecek perspektifi sunulması gibi konular öne çıkacak.



Konferansa katılım ücretsiz olup; başvurular formsisliatasehir.com adlı web sitesi üzerinden yapılabilecek.