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Dayanışma, bereket ve mutluluk Konyaaltı'nda aynı sofrada

Dayanışma, bereket ve mutluluk Konyaaltı'nda aynı sofrada

Konyaaltı Belediyesi, Liman Kapalı Pazar Yeri’nde iftar sofrası kurarken, Belediye Başkanı Semih Esen, “Yurttaşlarımız ile iftar sofrasında buluşarak, dayanışmayı, bereketi ve mutluluğu paylaşıyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Liman Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde iftar sofrası kurarak bölge halkını iftarda buluşturdu. İftara yoğun katılım olurken, vatandaşlar aileleri ile birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Manevi duyguların yoğun yaşandığı Ramazan ayında vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı sofrada paylaşma duygusunu, dayanışmayı ve mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Aynı sofrayı ve güzel duyguları paylaşmanın Ramazan ayını daha anlamlı yaptığını belirten Esen, dayanışma duygusunun insanları birbirine yaklaştırdığını da dile getirdi. İftar sofralarının kalabalık olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Esen, “İyi duygular ve iyi dilekler ile soframızı paylaşmak çok önemlidir. Burada bizimle bu sofrayı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Gönlünüzden geçen güzel dualarınız kabul olur inşallah. Hepinize sevgiler sunuyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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