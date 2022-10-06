Deli Deryalı Bir Dahi ''Yücel Köyağasıoğlu'' Bodrum'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, BOSAV, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Cup destekleriyle Küratör Zerrin Ulusman tarafından gerçekleştirilen Deli Deryalı Bir Dâhi “Yücel Köyağasıoğlu” Projesi kapsamındaki bütünsel sergi, Bodrum’da açılıyor.

11 Ekim- 31 Ekim tarihleri arasında farklı bir anlayış ile gerçekleştirilecek sergi, kitap/kataloğundan Mehmet Uyargil’in yapımcılığını üstlendiği belgesel filme, Köyağasıoğlu’nun sanat eserlerinden yaşam öyküsüne ve Bodrum’a katkılarına kadar genişleyen bir perspektife sahip.

Sergide; Yücel Köyağasıoğlu’nun ahşap tekneler ve mekanik üzerine mucit titizliğiyle yaptığı çalışmalar, elleriyle yaptığı makine ve aparatlar, plastik sanatlara yoğun ilgisiyle yaptığı resimler, çizimler, çektiği fotoğraflar, uzmanlığını sunduğu tekne tasarımları, tekne modelleri ve daha birçok yaratıcılığı yer alıyor.



Çeşitlilik gösteren sergi malzemelerinin altı ayrı mekânda kronolojik olarak bir bütünlük oluşturması ve kavramsal bazda sergi mekânlarının denizle ilişkisi, anlatılmak istenileni dokümanter bir sergi olarak ortaya çıkarıyor. Aynı güzergahta yine denizle ilişkili, biri STS Bodrum Okul Gemisi olmak üzere altı mekân kullanılması da sergiye özel bir nitelik kazandırıyor.

Yücel Köyağasıoğlu’na odaklanan proje, deniz kültürü ve kent belleğine açılan yolun kapısı olarak görülüyor.

Etkinlik 11 Ekim günü saat 18.30’da Bodrum Belediyesi Mausolos Sanat Galerisi’ndeki kokteyl ile başlayacak.

Sergi Noktaları:

1 no.lu mekân: Artemisia Sanat Galerisi

2 no.lu mekân: Mausolos Sanat Galerisi

3 no.lu sergi alanı: Liman Cad açık alan sergisi

4 no.lu mekân: STS Bodrum Okul Gemisi

5 no.lu mekân: Bodrum Kalesi, Haluk Elbe Sanat Galerisi

6 no.lu mekân (ara etkinlik): Aya Nikola Kilisesi, Yücel Köyağasıoğlu Belgesel Filmi