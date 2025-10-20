  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Demokrasinin “Demos”u Muğla’da Tartışılacak

Demokrasinin “Demos”u Muğla’da Tartışılacak

Demokrasinin “Demos”u Muğla’da Tartışılacak
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği ve MBB Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle demokrasiye dair temel kavramların ele alınacağı önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Felsefe ve Yaşam Akademisi tarafından düzenlenen “Demokrasinin ‘Demos’u” Sempozyumu, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Demokrasinin tarihsel kökenlerinden günümüz dijital çağındaki dönüşümüne kadar uzanan geniş bir çerçevede tartışmaların yapılacağı sempozyumda alanında uzman isimler, dört oturum boyunca demokrasinin temel kavramlarını ve güncel sorunlarını ele alacak.

Katılımcılar ve izleyiciler, gün boyunca şu sorulara yanıt arayacak:

· Demokrasi gerçekten ideal bir yönetim biçimi midir?
· Sosyal medya ve kutuplaşma, demokrasi için bir fırsat mı yoksa tehdit mi?
· “Demokrasi yoksunluğu” psikolojik bir olgu olarak değerlendirilebilir mi?
· Eğitim, demokrasinin ihtiyaç duyduğu bilinçli yurttaşları nasıl yetiştirebilir?
· Demokrasi içinden çıkan politik aktörler, demokrasiyi nasıl tehdit eder ve buna karşı nasıl ayakta kalınır?

Sempozyumda Önemli İsimler Yer Alacak

Sempozyumun açılış konuşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın yapacak. Gün boyunca Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Emre Kongar, Dr. Özge Soysal, Prof. Dr. Tolga Şirin, Suat Özçağdaş, Zülâl Kalkandelen, Dr. Ali Haydar Fırat ve Prof. Dr. Solmaz Zelyüt gibi alanında önemli akademisyen ve düşünürler, “demos” kavramını felsefi, politik, toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla ele alacak.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü, 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sempozyum, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Ücretsiz ve herkese açık olan etkinlik için herhangi bir ön kayıt gerekmiyor.

Başkan Aras: “Demokrasi Yalnızca Bir Yönetim Biçimi Değil, Ortak Yaşam Kültürüdür”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada demokrasinin sadece bir siyasal sistem değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinç ve yaşam kültürü olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Demokrasi, sandıktan ibaret değildir; ortak yaşamın, hoşgörünün ve farklılıklarla bir arada var olabilmenin adıdır. Bu sempozyumla demokrasinin özünü oluşturan ‘demos’ kavramını yeniden düşünmek ve toplum olarak birlikte yaşama kültürümüzü derinleştirmek istiyoruz. Muğla, düşüncenin, sanatın ve katılımcılığın kenti olarak bu tartışmalara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor.”

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı