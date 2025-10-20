Demokrasinin “Demos”u Muğla’da Tartışılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği ve MBB Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle demokrasiye dair temel kavramların ele alınacağı önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Felsefe ve Yaşam Akademisi tarafından düzenlenen “Demokrasinin ‘Demos’u” Sempozyumu, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Demokrasinin tarihsel kökenlerinden günümüz dijital çağındaki dönüşümüne kadar uzanan geniş bir çerçevede tartışmaların yapılacağı sempozyumda alanında uzman isimler, dört oturum boyunca demokrasinin temel kavramlarını ve güncel sorunlarını ele alacak.

Katılımcılar ve izleyiciler, gün boyunca şu sorulara yanıt arayacak:

· Demokrasi gerçekten ideal bir yönetim biçimi midir?

· Sosyal medya ve kutuplaşma, demokrasi için bir fırsat mı yoksa tehdit mi?

· “Demokrasi yoksunluğu” psikolojik bir olgu olarak değerlendirilebilir mi?

· Eğitim, demokrasinin ihtiyaç duyduğu bilinçli yurttaşları nasıl yetiştirebilir?

· Demokrasi içinden çıkan politik aktörler, demokrasiyi nasıl tehdit eder ve buna karşı nasıl ayakta kalınır?

Sempozyumda Önemli İsimler Yer Alacak

Sempozyumun açılış konuşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın yapacak. Gün boyunca Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Emre Kongar, Dr. Özge Soysal, Prof. Dr. Tolga Şirin, Suat Özçağdaş, Zülâl Kalkandelen, Dr. Ali Haydar Fırat ve Prof. Dr. Solmaz Zelyüt gibi alanında önemli akademisyen ve düşünürler, “demos” kavramını felsefi, politik, toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla ele alacak.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü, 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sempozyum, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Ücretsiz ve herkese açık olan etkinlik için herhangi bir ön kayıt gerekmiyor.

Başkan Aras: “Demokrasi Yalnızca Bir Yönetim Biçimi Değil, Ortak Yaşam Kültürüdür”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada demokrasinin sadece bir siyasal sistem değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinç ve yaşam kültürü olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Demokrasi, sandıktan ibaret değildir; ortak yaşamın, hoşgörünün ve farklılıklarla bir arada var olabilmenin adıdır. Bu sempozyumla demokrasinin özünü oluşturan ‘demos’ kavramını yeniden düşünmek ve toplum olarak birlikte yaşama kültürümüzü derinleştirmek istiyoruz. Muğla, düşüncenin, sanatın ve katılımcılığın kenti olarak bu tartışmalara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor.”