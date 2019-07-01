Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da yelken yarışlarıyla kutlandı

Kartal Belediyesi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, tüm spor alanlarında sporcuların yanında olmaya devam ediyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü işbirliğiyle; İstanbul Laser İl Şampiyonası, Deniz Ticaret Odası Kupası ve Kartal Belediye Başkanlığı Kupası Yelken Yarışmaları düzenlendi. 29-30 Haziran’da gerçekleşen yarışmalara, 7 ayrı kulüpten 48 yelken sporcusu katıldı.

Genç Yelken Sporcularından Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Genç yelken sporcularından Derin Acun(15), 6 yıldır yelken sporunu yaptığını belirterek, yarışmayı düzenleyen Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Yarışmaya katılan bir diğer sporcu Beste Yamanoğlu(15) ise, yelken sporunu çok sevdiğini söyleyerek; “İlk başladığım kulüp burası. Buradaki tesis çok güzel. Umarım bu sene burada ödül alacağım. Bizlerin yanında olduğu için, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tüm yelken sporcularına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Laser İl Şampiyonası, Deniz Ticaret Odası Kupası ve Kartal Belediye Başkanlığı Kupası Yelken Yarışmaları’nın ödül töreni ise, 1 Temmuz’da Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü’nde gerçekleşecek.