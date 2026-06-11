  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Denizcilikten Ticarete Muğla’nın Geleceği Masaya Yatırıldı

Denizcilikten Ticarete Muğla’nın Geleceği Masaya Yatırıldı

Denizcilikten Ticarete Muğla’nın Geleceği Masaya Yatırıldı
Güncelleme:

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ve Bodrum’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında iş dünyası, denizcilik sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Aras, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen sektör buluşmasına katıldı. Toplantıda bölge ekonomisinin gelişimi, ticaret hacminin artırılması ve yatırım olanakları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Tersanecilerle Denizcilik Sektörü Masaya Yatırıldı

Milas ve Bodrum tersanecileriyle gerçekleştirilen toplantıda denizcilik sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Sektör temsilcileri taleplerini Başkan Aras’a iletirken, denizcilik alanında yapılabilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Başkan Aras, Bodrum Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Temsilcileriyle Görüştü

Program kapsamında Bodrum Ticaret Odası ile deniz ticaret sektörü temsilcileriyle de bir araya gelen Başkan Aras, iş dünyasının beklentilerini dinledi. Toplantılarda Bodrum’un ticari ve ekonomik potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Denizciler Derneği ve Bodrum FK’ya Ziyaret

Başkan Aras, Denizciler Derneği’nin düzenlediği denizcilik sektörü buluşmasına da katılarak sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bodrum FK yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Aras, kulübün yeni sezona yönelik hedefleri ve bölgede sporun gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1. Lig’de mücadele eden Bodrum FK’nın yeni sezon planlamaları, sürdürülebilir başarısına katkı sağlayacak çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği süreçleri ele alındı.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Gücünü Birlikte Büyüteceğiz”

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın ekonomisine değer katan tüm kesimlerin görüşlerini dinlemeyi ve sorunlara ortak akılla çözüm üretmeyi önemsediklerini belirtti.

Başkan Aras, “Turizmden denizciliğe, ticaretten üretime kadar Muğla’mızın ekonomisine katkı sağlayan tüm sektörlerle dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Muğla’mızın ekonomik, ticari, turizm ve denizcilik alanındaki gücünü daha da ileri taşımak için iş dünyamız, meslek örgütlerimiz ve sektör temsilcilerimizle iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Başkan Aras ayrıca, misafirperverlikleri ve katkıları dolayısıyla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile ev sahipliği yapan kurum ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Bu Haberleri Kaçırma...

Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Ruslar Türkiye'de konut rotasını değiştirdi! Antalya'nın ardından tercih ettikleri il belli oldu
Ruslar Türkiye'de konut rotasını değiştirdi! Antalya'nın ardından tercih ettikleri il belli oldu
Afra Saraçoğlu'nun ardından A.B.İ dizisinde peşpeşe ayrılıklar...
Afra Saraçoğlu'nun ardından A.B.İ dizisinde peşpeşe ayrılıklar...
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış ve fırtına kapıda!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış ve fırtına kapıda!
A Milli Takım'da Vancouver'daki Avustralya maçı öncesi 2 isim kampı terk etti!
A Milli Takım'da Vancouver'daki Avustralya maçı öncesi 2 isim kampı terk etti!
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
Telefonu olan herkesi ilgilendiren düzenleme: O hatlar kapatılacak!
Telefonu olan herkesi ilgilendiren düzenleme: O hatlar kapatılacak!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan cep telefonu ve internet hatlarının hepsi kapanacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan cep telefonu ve internet hatlarının hepsi kapanacak! 12. kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğunun mucize kurtuluşu kamerada 12. kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğunun mucize kurtuluşu kamerada Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış ve fırtına kapıda! Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış ve fırtına kapıda! Telefonu olan herkesi ilgilendiren düzenleme: O hatlar kapatılacak! Telefonu olan herkesi ilgilendiren düzenleme: O hatlar kapatılacak! Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı Trump'tan olası Türkiye - İsrail savaşı sorusuna dikkat çeken yanıt Trump'tan olası Türkiye - İsrail savaşı sorusuna dikkat çeken yanıt CHP'de deprem! Özel ve ekibi 45 günde kurultay için istifa kararı aldı CHP'de deprem! Özel ve ekibi 45 günde kurultay için istifa kararı aldı Aziz Yıldırım'ın yeni yüzen sarayı fiyatıyla olay oldu! Aziz Yıldırım'ın yeni yüzen sarayı fiyatıyla olay oldu! A Milli Takım'da Vancouver'daki Avustralya maçı öncesi 2 isim kampı terk etti! A Milli Takım'da Vancouver'daki Avustralya maçı öncesi 2 isim kampı terk etti!
CHP'de toplu istifa sonrası şimdi ne olacak? Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama CHP'de toplu istifa sonrası şimdi ne olacak? Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı evlilik teklifi sonrasında sevgilisiyle ön balayına çıktı! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı evlilik teklifi sonrasında sevgilisiyle ön balayına çıktı! Kurtulmuş'tan CHP'deki krizde Kılıçdaroğlu'nun makam odası talebine dikkat çeken yanıt Kurtulmuş'tan CHP'deki krizde Kılıçdaroğlu'nun makam odası talebine dikkat çeken yanıt Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Okullarda ara tatil için karar verildi; 12 yıllık zorunlu eğitimde revizyon yolda! Okullarda ara tatil için karar verildi; 12 yıllık zorunlu eğitimde revizyon yolda! Afra Saraçoğlu'nun ardından A.B.İ dizisinde peşpeşe ayrılıklar... Afra Saraçoğlu'nun ardından A.B.İ dizisinde peşpeşe ayrılıklar... Osmanlı yadigarı sarayda gizemli keşif: Altındaki gizli altyapı ortaya çıkarıldı! Osmanlı yadigarı sarayda gizemli keşif: Altındaki gizli altyapı ortaya çıkarıldı! Ruslar Türkiye'de konut rotasını değiştirdi! Antalya'nın ardından tercih ettikleri il belli oldu Ruslar Türkiye'de konut rotasını değiştirdi! Antalya'nın ardından tercih ettikleri il belli oldu Muharrem İnce CHP'deki kriz için çözüm formülünü açıkladı Muharrem İnce CHP'deki kriz için çözüm formülünü açıkladı