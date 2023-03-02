Deprem bölgesine Çaycuma köyü kurulacak

Çaycuma Belediye Meclisinin mart ayı meclis toplantısında meclis üyelerine üretilen örnek konutun fotoğraflarını gösteren Başkan Kantarcı, deprem bölgesinde bu konutlardan oluşan bir Çaycuma köyü kuracaklarını söyledi

Çaycuma Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra belediye daire amirleri de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisinden temsilcilerin de izlediği toplantı tüm şehitler ve depremde yaşamını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşu ile başladı. Ay içinde yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi veren Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, deprem felaketiyle ilgili önemli konulara değindi.

YAŞANAN BÜYÜK BİR FELAKET

6 Şubat günü ve takip eden günlerde asrın felaketi diye nitelendirilebilecek boyutta, art arda depremler yaşandığını ifade eden Başkan Kantarcı, “500 yıldır olmayan bir deprem serisi gerçekleşti ve hala artçıları devam ediyor. Çok büyük yıkımlar oldu, kentlerimiz yok oldu. Ülke olarak bu kadar büyük bir olaya müdahalede, yeterince hazırlıklı değildik herhalde ki birçok insan enkaz altında kurtarılmayı beklerken hayatını kaybetti. Bu sadece bizim güneydoğumuzda, güneyimizde olan bir olay değil, Türkiye’yi hatta bütün dünyayı ilgilendiren büyük bir felaket. Umuyorum yaraların sarılması için elden gelen yapılır, ölenlere tekrar Allah’tan rahmet yaralılara da biran evvel sağlık dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN TÜM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Deprem haberini alır almaz Çaycuma Belediyesinden bir timi yola çıkardıklarını söyleyen Kantarcı, “İslahiye de görev verildi kendilerine, orada Üsküp’ten gelen itfaiyecilerle de buluştular, AFAD’ın liderliğinde kurtarma faaliyetlerinde bulundular. 4 bina ve bir yatılı kız kuran kursunda arama kurtarma çalışması yapıp bir kadını canlı kurtardılar, 28 de cansız bedene ulaştılar. Ayrıca yine AFAD eğitimi almış 8 personelimizi de oradaki çalışmalara destek olmak için gönderdik. Orada görev alan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

31 TIRLA, 9 KAMYON YARDIMI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRDIK

Yardım kampanyası için Kaymakamlıkla birlikte hemen örgütlendiklerini de söyleyen Kantarcı, “Yardımlar yağmur gibi geldi. Pazaryerini toplama merkezi yaptık ve mümkün mertebe de bölgenin geneline yayılacak şekilde, 31 tırla, 9 kamyon yardımı deprem bölgesine ulaştırdık. Çok büyük yıkımlar oldu, kentlerimiz yok oldu. Bu kadar büyük bir olaya müdahalede de ülke olarak yeterince hazırlıklı değildik herhalde ki birçok insan orada enkaz altında kurtarılmayı beklerken hayatını kaybetti. Bu sadece bizim bir bölgeyi değil, bütün Türkiye’yi kapsayan, hatta bütün dünyayı ilgilendiren büyük bir felaket. Umuyorum yaraların sarılması için elden gelen yapılır. Çaycuma Belediyesi adına ölenlere tekrar Allah’tan rahmet, yaralılara da biran evvel sağlık dileklerimizi iletiyorum.” dedi.

EVLERİN TAŞIYICI SİSTEMİNİ AHŞAPTAN MODÜLER OLARAK ATÖLYEMİZDE ÜRETİYORUZ

Yapılan örnek evin görüntülerini perdeye yansıtarak deprem bölgesinde kurmayı düşündükleri Çaycuma köyü hakkında bilgiler veren Başkan Kantarcı, “İlk günden itibaren böyle bir çalışmayı başlattık. Vali Bey ve Kaymakam Bey ile de paylaştım. 99 Kocaeli depreminde, imece şeklinde ahşaptan bir Zonguldak mahallesi gibi mahalleler oluşturulmuştu. Aynısını şimdi de yapmak istiyoruz. Taşıyıcı sistemini ahşaptan, atölyelerimizde modüler bir şekilde tasarladık. Dışı sandviç panel olacak şekilde 30m2’lik bir evcik diyelim. Bu evin içinde yatak odası, banyo, tuvalet, mutfak ve salon hepsi var, 30m2’ye sığdırdık. Şirin güzel kullanışlı bir şey oldu.” dedi.

BÖYLE BARINAKLAR YAPMAK BİZLERİN VİCDANİ GÖREVİ

Bunu bir kent imecesi şeklinde dönüştürmek istediklerini de söyleyen Kantarcı, “Buradan halkımıza da çağrıda bulunuyorum. Maliyeti tam kesin çıkmamakla beraber bir evin her şeyiyle, bitmiş hali100 bin liranın altında olacak. Dileyen bir ev, isteyen yarım ev ya da bir evin onda biri, beşte biri gibi bağışları alarak yine Valiliğimizle ve Kaymakamlığımızla koordinasyon halinde, deprem bölgesinde gösterilecek yere kuracağız. Bunlar oraya modüler halde gidip yerinde son derece kolay ve seri bir şekilde monte edilecek. Bir çeşit prefabrik tarzında bir yapı. Arkadaşlarımı bir modelini yapıp Çaybel’in bahçesine kurdular. Vatandaşlarımız ya da sizler, isterseniz bitmiş halini yerinde inceleyebilirsiniz. Hatta şurası şöyle olsun, burası böyle olsun gibi katkılar olursa buna da memnun oluruz. Ben arzu ediyorum ki deprem bölgesine bugüne kadar elimizden gelen yardımları yaptık ama oradaki evsiz kalan insanlar için böyle barınaklar böyle evcikler yapmak bizi de vicdanen son derece rahatlatacak.” dedi.

50 EVİN SERAMİĞİ YURTBAY SERAMİK’TEN

Kurum ve kuruluşlara çağrıda da bulunan Kantarcı, “Bu evlerin yapılmasıyla ilgili seferber olmayı teklif ediyorum. Yine bunların yapımıyla ilgili gerek pencere doğraması gerek ise içindeki bazı malzemeler için de bölgemizdeki kuruluşlardan destek talep ediyorum. Örneğin tabanlarının seramiği için Yurtbay Seramik ile görüştüm, 50 evin seramiğini vermeyi kabul ettiler. Çanakçılar, OSB’deki mobilya fabrikalarıyla da görüşüp, bu maliyeti asgari bir seviyeye belki 50 bin liraya bile indirmemiz mümkün olabilir. Bugüne kadar bunu açıklamadım, bu toplantı vesilesiyle açıklıyorum. Umuyorum orada en azından 50 evlik bir Çaycuma sokağı veya köyünü gösterilecek bir yere yapma imkanına sahip oluruz. Sizlerden de bu bağışların yayılması konusunda desteğinizi bekliyorum.” dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 5 NİSAN ÇARŞAMBA

Gündemde bulunan öğretmenevi tahsis süresinin uzatılması konulu yazısı ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdas konulu yazısı oy birliğiyle kabul edilirken, yeni kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün görev ve çalışma ile atık toplayıcıları yönetmeliği de görüşülmek üzere Türlü İşler Komisyonuna havale edildi. Bir sonraki toplantının 5 Nisan Çarşamba günü 17.30’da yapılması kararı alınmasının ardından sona erdi.