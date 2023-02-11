Depremzedelerin evi olacak feribotlar İstanbul'dan uğurlandı

Deprem bölgesi Hatay İskenderun’daki afetzedeler için konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye hizmeti verecek 2 feribot yola çıktı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 1.200 kişi kapasiteli Orhangazi gemisinin içinde; sıcak yemek için mutfak, barınma alanları, revir, psikolojik danışma odaları, kreş bulunan feribotta İBB merkezlerinde toplanan yardım malzemeleri ile 109 personel bulunduğunu söyledi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da Osmangazi gemisinin talep eden depremzedelere transfer hizmeti vereceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, afetzedelere destek olmak ve yaraları sarmak için her biri 1.200 yolcu kapasiteli 2 feribotu yola çıkarttı. İskenderun’a doğru hareket eden İBB’nin 1.200 kişi kapasiteli Osmangazi ve Orhangazi gemileri, afet bölgesinde bir nebze de olsa barınma sorunu ve pek ihtiyaca çözüm olacak.

Sabah 11.00 gibi Hatay İskenderun’a doğru yola çıkan feribotlara yardım kolilerinin yüklenmesi ve iç düzenlemeler tamamlandı. Orhangazi gemisinin içerisinde vatandaşlar için yaşam ve barınma alanları hazırlandı.

ÇAĞLAR: “İBB TÜM İMKANLARIYLA DEPREM BÖLGESİ İÇİN SEFER”

Yenikapı İDO İskelesinden uğurlanan feribotların depremzedelerin yaralarını sarmak üzere hazırlandığını belirten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’nin Türkiye’deki teknik kapasitesi en yüksek kurumlardan biri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Şu anda 2.800’ün üzerinde personelimiz ve 760 araçla deprem bölgesinde görev yapıyor. AFAD’ın koordinasyonunda tüm imkanlarımızı Hatay’a yönlendirdik. Gerek kendi kaynaklarımızla, gerekse bizlere ulaşan binlerce gönüllü vatandaşımızın desteğiyle deprem bölgesindeki tüm il ve ilçelere yardım ulaştırıyoruz. Şu ana kadar İBB olarak deprem bölgesine 224 tır dolusu yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. İBB Grubu ekiplerince canlı kurtarılan toplam vatandaş sayısı 501 oldu. İBB olarak deprem bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanası için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Hatay’da 9 bin metrekarelik bir lojistik üs oluşturduk. Daha sonra Samandağ, İskenderun gibi ilçelerde de yardım merkezleri kurduk. Şu ana kadar 460’dan fazla insanımızı göçük altından sağ olarak kurtardık. Tüm bu süreçleri AKOM’dan koordine ediyoruz. Hatay’daki tüm belediyeler, muhtarlar ve STK’larla işbirliği halinde çalışıyoruz.”

Bugün de yaşam merkezi haline getirilen bir gemi ile bir transfer gemisini İskenderun’a gönderdiklerini ifade eden Çağlar, “Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donattığımız gemilerimizde 1200’er kişiyi misafir edeceğiz. O kadar ince detaya kadar düşündük ki gemilerimizde kreşe, revire ve sağlık ünitelerine kadar her şeyi düşündük. Bundan sonra uzun süreli olarak deprem bölgesine yönelik desteğimizin devam edeceğini de belirtmek istiyorum” diye konuştu.

SAĞLIK, REHABİLİTASYON VE KREŞ HİZMETLERİ DE VERİLECEK

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da atıl durumda kalarak İDO tarafından İBB’ye devredilen gemileri Hatay için yaşam alanı olarak planladıklarını söyledi. İskenderun Linamı’nda konuşlanacak gemilerden Orhangazi feribotunun yaşam alanı, Osmangazi’nin ise transfer amaçlı planlandığını belirten Dedetaş, sözlerini şöyle sürdüdü:

“Özellikle sağlık, rehabilitasyon ve kreş hizmetlerini profesyonel personelimizle yürüteceğiz. Samandağ ve Antakya’da dışarıda yaşayan vatandaşlarımız gemimizde misafir edilecek. Ne kadar kalmak istiyorlarsa Orhangazi Gemisi’nin içindeki yaşamları devam edecek. Transfer olmak istiyorlarsa Osmangazi Gemisi ile liman planlamalarını yapacağız. Gemileri 250 kişilik bir ekiple 24 saatte hazırladık. Temizlik, güvenlik, mutfak, sağlık hizmetleri ile geminin kendi personeli toplam 109 kişi hizmet verecek.”

FERİBOT YAŞAM VE REHABİLİTASYON ALANI

Orhangazi gemisinde 3 öğün bin 200 kişilik yemek çıkartabilecek mutfak, duş ve tuvaletler, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Gemi içerisinde afetten etkilenen çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu. Gemide, mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olacak. Yola çıkan feribotlar, 25-30 saat sürecek yolculuğun sonunda İskenderun’a varacak.