Devlerin Savaşı Küçükçekmece SKSM Sahnesi'nde seyirciyle buluştu

Sanat dünyasından iki büyük orkestra şefinin kapışmasını konu alan ‘’Devlerin Savaşı’’ adlı tiyatro oyunu, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Yılların eskitemediği oyunculardan Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu’nun başrollerini paylaştığı, oyuncu Nihal Usanmaz’ın da eşlik ettiği oyuna Küçükçekmeceliler yoğun ilgi gösterdi. Oyun sonunda düzenlenen söyleşi ile ünlü sanatçılar vatandaşlarla bir araya gelerek keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştir

Amerikalı Yazar Peter Danish’in kaleme aldığı; kıyasıya rekabet, kıskançlık ve hayranlık duygularının seyirciye birebir aktarıldığı ‘Devlerin Savaşı’ oyununu Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi çok sayıda vatandaşla birlikte izledi. Başkan Çebi, oyun sonunda oyunculara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Okan Bayülgen: Yerel yönetimlerin yaptığı işlerin içinde olmayı görevim olarak görüyorum

Oyunda Leonard Bernstein karakterine hayat veren usta sanatçı Okan Bayülgen, ‘’Her şeyden önce Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye bize bu sahneyi açtığı için şükranlarımı iletiyorum. Burada harikulade ve bakımlı bir salon ve sahne gördük. İstanbul’da farklı merkezlerde oynarken seyirci gelir mi, kaç bilet alınır? gibi düşüncelere kapılırken Küçükçekmece’de böyle bir şey olmadı, tüm biletler satıldı. Belediyelerin kültür sanatla iç içe olmasını çok önemsiyorum. Yerel yönetimlerin yaptığı her etkinliği destekliyorum ve içinde olmayı da görevim olarak görüyorum’’ dedi.

Okan Bayülgen oyun hakkında, ‘’Devlerin Savaşı, sanata ve modaya bir asır hükmetmiş iki büyük orkestra şefinin bir otelde karşılaşmasını anlatıyor. Burada bu iki yaşlı ve huysuz adamın hayatlarının son yıllarında yüzleşmeleri, seyirciye hem hoş vakit geçirtirken hem de düşündürmeye sevk ediyor. Bir yandan da işin içine siyaset giriyor çünkü biri Avustralyalı ve Nazi partisine üye olmuş bir sanatçı diğeri ise Amerikalı bir Musevi ve bu ikisi arasında bir çatışma var. Bir açıdan da Avrupa ve Amerika arasında siyaset, sanat ve popüler kültüre ait bir karşıtlık anlatılıyor’’ dedi.

‘’Ülkemizde tiyatro seyircisi 2 milyondan 8 milyona yükseldi

Geçmişten günümüze tiyatro seyircisinin dönüşümü hakkında ise Bayülgen, ‘’Tiyatronun bugün olduğu yer bütün dünya için söylüyorum muhteşem. Pandemi döneminden sonra dijital platformlar sayesinde insanların evden dışarı çıkmayacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Pandeminin hemen ardından canlı performans işleri büyüdü ve gelişti. Ülkemizde tiyatro seyircisi 2 milyon kişi iken son birkaç yılda 8 milyona yükseldi ve bu müthiş bir artış. Ayrıca Avrupa’da baleye, operaya ve tiyatroya giden kesim genelde yaşlıdır bizim ülkemizde ise görüyoruz ki her yaştan seyircimiz var. Bu da ne demek oluyor Avrupalı, gençlere tiyatronun yolunu göstermeye çalışırken bizde zaten seyirci geliyor o zaman bizde bu seyirciyi kaçırmayalım. Verilen bilet parasını hakkıyla vermek de bizim görevimiz. Bugün buraya gelen Küçükçekmece seyircisine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Celal Kadri Kınoğlu: İnsanların zevklerini ilerletmeyecek bir sürü yapım varken, en iyisini yapmak zorundayız

Oyunda Herbert Von Karajan karakterini canlandıran Celal Kadri Kınoğlu ise ‘’Bu sahne çok değerli bir yer ve seyirciler çok iyi işlere layık. Her tiyatro, ister belediye, ister devlet, istese de özel kurumlar olsun yapabileceklerinin en iyisini yapmalı. Bunun anlamı çok iyi bir yazarın oyununu gerçekten yaratıcı bir yönetmenin çok yetenekli oyuncularla oynaması. İnsanların zevklerini ilerletmeyecek, zekâlarını parlatmayacak bir sürü yapım var. Bu sebeple biz yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız. SKSM’de oynamaktan çok mutluyum, salonu çok beğendim ve buraya layık olmaya çalışacağız. İnsanların bu oyuna dair unutamayacakları şeyler olacak. Bize ve seyirciye bu imkânı sağladığından Başkan Kemal Çebi’ye teşekkür ederim’’ dedi.