Devlet Eski Bakanı Adnan Kahveci, Vefatının 30’uncu Yıl Dönümünde Kartal’da Anıldı

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden; devlet, maliye ve gümrük bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan ve 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 30. yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden; devlet, maliye ve gümrük bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan ve 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 30. yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kartal Belediyesi, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Adnan Kahveci Vakfı; zekâsı ve ürettiği yeni fikirlerle Türk siyasetinin iz bırakan isimlerinden Adnan Kahveci için mezarı başında bir anma töreni düzenledi.

Görev yaptığı sürece toplumun her kesimi tarafından çok sevilen, zekâsı ve ürettiği yeni fikirlerle de Türk siyasetinin iz bırakan isimlerinden Adnan Kahveci’nin Kartal Yakacık’taki mezarı başında düzenlenen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci’nin yanı sıra; İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Akın Gürkan, CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı İbrahim Ateş, Kartal Belediyesi eski başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin Adnan Kahveci’nin ismini her zaman yaşatacağını kaydederek, şunları söyledi;

“Bir 5 Şubat günü daha, merhum bakanımız Adnan Kahveci’nin mezarı başındayız. Devlet adamı, devlet insanı tabirine en uygun kişilerden bir tanesi olan merhum bakanımızı burada anıyoruz. Tabii sadece hemşerilerinin değil, tüm Türkiye’ye mal olmuş, örnek gösterilen bir kişilik ve aynı zamanda Kartal’da yaşayan, Kartal’da ayak izleri olan ve Kartal’ın birçok noktasında iyi hatıralar biriktirmiş, iyilik tohumları ekmiş bir devlet adamından bahsediyoruz.

Kartal belediyesi olarak biz de bu sorumluluğu taşıyoruz. Önceki yıllarda anma törenimize başladık. Bu anma törenini başlattığımızda belediye başkanımız olan sevgili Altınok Öz başkanımız da burada. Kıymetli dernek başkanlarımızla birlikte bu sorumluluğu başlatıp bizlerin de devam ettirdiği ve yeni nesillere de aktardığımız, iyi devlet adamlarının anıldığı, iyi insanların anıldığı bu sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. Bir kez daha merhum Adnan Kahveci’yi ve ailesini rahmetle anıyorum.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Akın Gürkan ise yaptığı konuşmada insanların en büyük yaşam nedenlerinden birinin onur olduğunu belirterek şöyle konuştu.

“Merhum da böyle bir yaşam sergiledi. Örnek bir yaşam sergiledi. 30’uncu seneyi devriyesinde hep beraber anıyoruz. Allah herkese böyle bir hayat nasip etsin. Merhumu ve ailesini özlemle, saygıyla ve rahmetle anıyorum.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de anma töreninde yaptığı konuşmada Adnan Kahveci’nin sadece Trabzon’un değil Türkiye’nin bir değeri olduğunu ifade ederek Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması için gecesini gündüzüne katan bir siyasetçi olduğunu söyleyerek bir milletvekili ve hemşerisi olarak ona layık olmaya çalıştığını ve her zaman örnek aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından, merhum Adnan Kahveci’nin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törenin sonunda tüm katılımcılar, Adnan Kahveci’nin kabrine karanfil bıraktı.