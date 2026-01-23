Devlet Tiyatrosu'nun unutulmaz oyunu Profesyonel son kez Küçükçekmece'de sahnedeydi

  1. Anasayfa
Devlet Tiyatrosu repertuvarında 15 yıl boyunca aralıksız, kapalı gişe sahnelenen ve 750’yi aşkın temsille binlerce seyirciye ulaşan Profesyonel oyunu, son temsilini Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Üç gün boyunca sahnelenen oyunu 1300’ü aşkın seyirci izledi.

Oyunun başrollerini paylaşan Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar, son temsil öncesinde duygularını paylaştı. Yetkin Dikinciler, oyunun uzun soluklu yolculuğunu “Hiç saymadık. Anneannemin bir sözü vardı; ‘sayma bereketi kaçar’ derdi. Saymadık ve çok bereketli bir oyun oldu. Hem seyircinin ilgisine mazhar olduk, hem dediğiniz gibi binlerce seyirciye ulaştık, çok güzel etkileşimler yaşadık” sözleriyle anlattı. Dikinciler, oyunun her temsilde seyirciyle yeni bir bağ kurduğunu vurgulayarak, “İzleyicimiz sadece bir oyun izlemiş olmanın değil, hayata dair bir şeyler duymuş olmanın heyecanıyla tiyatrodan ayrıldı ” dedi.

Oyunun güncelliğini hiç kaybetmemesinin nedenine de değinen Dikinciler, metnin sistem ve birey çatışmasını evrensel bir dille ele aldığını belirterek, “Dünyada ve Türkiye’de olan bitene her dönemde başka bir yerinden dokunan bir metin. Eskimeyi hiç düşündürtmedi” ifadelerini kullandı.

Bülent Emin Yarar: Hiç Bıkmadık, Bıkılacak En Ufak Bir Şey Yaşamadık

Bülent Emin Yarar ise aynı oyunu 15 yıl boyunca oynamanın kendileri için bir yük değil, aksine bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

“Bıkmadınız mı diyorlar. Hiç bıkmadık. Bıkılacak en ufak bir şey yaşamadık. Çünkü her seferinde taptaze bir seyirciyle karşılaşıyoruz. Onların coşkusu bizi diri tutuyor” diyen Yarar, oyunun kendi kariyerinde de özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yarar, bunun kariyerindeki en uzun soluklu oyun olduğunu ve yazar Duşan Kovaçeviç’in metninin zamansız gücünün bu yolculukta belirleyici olduğunu söyledi.

Dikinciler ve Yarar’dan Seyirciye Teşekkür

Röportajda Küçükçekmece seyircisine özel bir parantez açılırken Bülent Emin Yarar, ilçede defalarca sahneye çıktıklarını ve her seferinde güçlü bir bağ kurduklarını söyleyerek, “Seyirci isterse kalite artar. Küçükçekmece seyircisinin buna fazlasıyla hazır olduğunu görüyoruz ” dedi.

Yetkin Dikinciler ise kültür merkezlerinin rolüne dikkat çekerek, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi için şu ifadeleri kullandı:

“Kültür merkezleri bir boşluğu doldurmaz, boş alan açar. Önemli olan o alanı nasıl doldurduğumuzdur. Buralar kaliteli sanatın halkla buluşması için bir çekim merkezi. Burada her zaman çok güzel ağırlandık. Güzel zamanlar geçirdik. Tüm seyircimize teşekkür ediyoruz ”diye konuştu.

15 yıl boyunca seyirciyle kurulan güçlü bağ, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen son temsilin ardından alkışlarla son kez taçlandı. Temsili, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükun Işıtan ve Emre Başer de izledi. Devlet Tiyatrosu’nda emekli olan Bülent Emin Yarar’a Işıtan, Devlet Tiyatroları adına ödül takdim etti.

 

