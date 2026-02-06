Dilek Cesur Küçükçekmeceli kadınlarla buluştu

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi’nin kadın yazarlarla Küçükçekmeceli kadınları bir araya getirmek amacıyla düzenlediği ‘Çekmecemde Kitap Var’ söyleşilerine, eğitimci- yazar Dilek Cesur konuk oldu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesi ücretsiz olarak dağıtılan ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ kitabını Dilek Cesur okuyucular için imzaladı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Dilek Cesur’un katıldığı söyleşiye Küçükçekmeceli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Başak İkiz’in yaptığı programa; Küçükçekmece CHP İlçe Başkanı Burak Ergin, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici ve meclis üyeleri de katıldı. Program sonunda Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Dilek Cesur’a çiçek takdiminde bulundu.

İlyas Dikici: Sizler için çocuk kütüphanemizi yapıyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici yaptığı konuşmada, ‘’Söyleşi sırasında küçük çocuklarımızın seslerini duyduk. Belediye Başkanımız Kemal Çebi’nin, 'Çekmecemde Kitap Var' söyleşilerimizle ilgili bir talimatı vardı. Kadınlar buraya çocuklarıyla geliyor, dolayısıyla onları biraz daha rahat ettirelim dedi. Çocuk kütüphanesini hızlı bir şekilde burada faaliyete geçirmemizi söyledi. Kısa zamanda fuaye alanımızda çocuk kütüphanemizi yapıyoruz. Bu etkinliklerimizde artık çocuklarınızı oraya bırakacak ve daha rahat edeceksiniz’’ dedi.

Dilek Cesur: Çekmecende kitap olsun demek kolay ama versen daha kolay

Eğitimci yazar Dilek Cesur kitap yayınlanma süreci boyunca yaşadıklarını anlatırken, ‘’İlk kitabım çıktığında kandırıldım, dolandırıldım. O zaman devlet memuruydum ve kitap çıkması için kredi çekmiştim. Bugün diyorum ki iyi ki o adamlarla karşılaşmışım, iyi ki beni kandırmışlar, dolandırmışlar. Ben bugün gelmiş olduğum noktayı onlara borçluyum çünkü o kitabım hazır değilmiş, ben hazır değilmişim. Allah’ın sevgili kuluymuşum ki benim karşıma o kötü niyetli insanları çıkartmış ve ben o kitapla piyasaya çıkamamışım.  Ama biz o anlarda olaya şer olarak bakıyoruz, kandırıldık, ihanete uğradık diyoruz. Bir yere giderken navigasyona adres giriyoruz ama bazen sohbete, müziğe veya düşünceye dalıyoruz, yolumuzu kaçırıyoruz. Ama ne yapıyoruz yolumuzu kaçırdık yanlış yola girdik diye geri mi dönüyoruz yoksa navigasyondan şu sesin gelmesini mi bekliyoruz: ‘Rota yeniden oluşturuluyor.’Benim bir hedefim var, yanlış yola sapsam da gitmek istediğim yol var dedim kendime. Bugün benim kitaplarım Küçükçekmece Belediyesi tarafından sizlere hediye edildi, bu çok ince bir davranış. Çünkü çekmecende kitap olsun demek kolay ama versen daha kolay ’’ dedi.

 

