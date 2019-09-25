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  4. 25 Eylül 2019 17:48

Dilek Sabancı Parkı yenilenerek Beşiktaş'ta hizmete açılıyor

Beşiktaş Belediyesi, yenilenen Dilek Sabancı Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunuyor. 26 Eylül Perşembe günü tekrar Beşiktaşlıların hizmetine sunulacak olan parkın açılışı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Dilek Sabancı tarafından gerçekleştirilecek.

Dilek Sabancı Parkı yenilenerek Beşiktaş'ta hizmete açılıyor
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Beşiktaş dâhilinde yeşile ve doğaya büyük önem vererek birçok çalışma gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, bünyesinde bulunan 130 parkla kentlilere huzurla vakit geçirebilecekleri alanlar sağlıyor. Levent’te bulunan Dilek Sabancı Parkı da yenilenen haliyle Perşembe günü tüm Beşiktaşlıların hizmetine tekrar sunuluyor.

Down Sendromu Derneği’nin Dans+1 Grubu gösterisinin de yer alacağı park açılışına; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da katılım sağlayacak.

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