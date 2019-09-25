Dilek Sabancı Parkı yenilenerek Beşiktaş'ta hizmete açılıyor

Beşiktaş dâhilinde yeşile ve doğaya büyük önem vererek birçok çalışma gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, bünyesinde bulunan 130 parkla kentlilere huzurla vakit geçirebilecekleri alanlar sağlıyor. Levent’te bulunan Dilek Sabancı Parkı da yenilenen haliyle Perşembe günü tüm Beşiktaşlıların hizmetine tekrar sunuluyor.

Down Sendromu Derneği’nin Dans+1 Grubu gösterisinin de yer alacağı park açılışına; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da katılım sağlayacak.