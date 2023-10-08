Doğumunun 100'üncü yılında Yaşar Kemal, Muratpaşa'da anıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, doğumunun 100‘üncü yılında, oluşturduğu roman diliyle 20’nci yüzyıl dünya edebiyatını etkileyen romancı, şair ve gazeteci Yaşar Kemal’i bir dizi programla andı.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği anma programı, Yenigün Mahallesi’nde Yaşar Kemal’in adını taşıyan parkta usta yazarın rölyefinin açılış töreniyle başladı. Açılışta, mahalle sakinleriyle birlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, yazar Nedim Gürsel de yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, romanların, şiirlerin, türkülerin bir toplumun kimliğini, karakterini oluşturduğunu söyledi. “Bir toplumun yazarı, şairi yoksa o toplumun temel karakteri sorgulanır” diyen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Halısı, kilimi, kültürel özellikleri, insani davranışları, manileri, sözleri, ninnileri toplumu inşa eder. Değilse toplumlar kuru kalabalıklar olur. Bizi biz yapan şeyler var ve bunu yeni nesillere aktaranlar, geliştirenler var. Onu en estetik ve incelikle kitaplara, notalara dökenler var. Halı, kilim desenlerine dökenler var. Bunlardan biri de Yaşar Kemal’dir.”

Özgentürk ise, bu açılışı Yaşar Kemal’in de çok isteyeceğini belirterek, “Halkıyla arasında, romanları okuyanlarıyla arasında hiçbir engelin olmadığı bir mahallenin ortasında” dedi. Özgentürk, Antalya’nın Yaşar Kemal’in hayatında önemli bir yeri olduğunu da sözlerine ekledi. Yaşar Kemal’in 6 yıl boyunca 4 romanını Antalya’da yazdığını söyleyen Özgentürk, “Antalya’nın Yaşar Kemal’e borcu vardır. Şu anda alacak verecek kalmadı” diye konuştu. Yazar Nedim Gürsel ise özgürlüğün olmadığı yerde yaratıcığın olmadığını belirterek “Yöneticilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, artık ressamları, sanatçıları, yazarları rahat bırakın” dedi.

Açılış sonrası, anma programı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, Nebil Özgentürk’ün yazıp yönettiği “Yaşar Kemal’in Evrensel Yolculuğu” isimli belgesel gösterimi ve İbrahim Karaoğlu moderatörlüğünde, Özgentürk ve yazar Gürsel’in konuşmacı olduğu söyleşiyle sona erdi.