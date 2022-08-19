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Döşemealtı Belediyesi’nden Kariyer Günleri

Döşemealtı Belediyesi’nden Kariyer Günleri

Döşemealtı Belediyesi ilçede yaşanan istihdam sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sık sık iş arayanlarla işverenleri buluşturan Kariyer günleri düzenleyen Döşemealtı Belediyesi Nar Masa İş-Kur ofisi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Fasdat Gıda isimli işyerinde çalıştırılmak üzere 30 personel alımı için kariyer günü düzenledi.

Nar Masa ekipleri Döşemealtı Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden günler öncesinden duyurular yaparak kariyer günlerine iş ihtiyacı olanları davet etti. Yine iş ihtiyacı olduğu için daha önce Döşemealtı Belediyesine başvuru yapan 130 kişiyi tek tek telefonla arayarak görüşmeye davet eden İş-Kur görevlileri işveren temsilcisiyle iş arayanları buluşturdu.

Döşemealtı Belediyesi Toplantı salonunda hem toplu hemde birebir yapılan görüşmelerde bay ve bayan olmak üzere işe alınacak 30 personel için İnsan Kaynakları Sorumluları mülakat yaptı. Şartları uyanlar için işe alım süreci başlatılarak gereken evrakların tamamlanması için süre verildi.

Etiketler Döşemealtı Döşemealtı Belediyesi Turgay Genç
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