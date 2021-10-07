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Döşemealtı’na yeni yollar açılıyor

Döşemealtı’na yeni yollar açılıyor

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut yolların bakım onarımının yanı sıra imar planlarında olan ve yerleşimlerin bulunduğu alanlarda yeni yollar açmayı sürdürüyor. Aldığı yatırımlarla son yıllarda adeta şantiyeye dönen Döşemealtı’nda belediye ekiplerinin yol hamlesi de aralıksız olarak devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçeyaka Mahallesi’nde imar planlarında yol olarak görünen ancak bahçe olarak kullanılan alanda yeni yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler bir yandan yeni yollar açarken, bir yandan da mevcut yollarda bakım onarım ve genişletme çalışmaları yapıyor. Sürekli yeni yerleşimlerin olduğu ilçede vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, çok daha modern yollarda evlerine ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

Etiketler Döşemealtı Belediyesi
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