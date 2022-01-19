Döşemealtı’ndaki törenle Kuzey’in Yıldızı hipodromla taçlandı

Türkiye’nin 3’üncü en büyük hipodromu, Antalya Döşemealtı İlçesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Antalya Hipodromu’nun planlanmasında İmar Komisyonu Başkanı olarak imza atan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, açılışına ise Belediye Başkanı olarak katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yetiştirilmesi için altyapıdan, peyzaj düzenlemesine kadar seferber olduklarını belirten Başkan Genç, “Döşemealtı adına bugün çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum” dedi.

Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Veliefendi, İzmir Şirinyer, Kocaeli Kartepe ve Şanlıurfanın ardından Türkiye’nin 10uncu hipodromu, Antalya’da açıldı. Diyarbakır ve Ankaranın ardından Türkiyenin en büyük 3’üncü hipodromu olan Antalya Hipodromunun açılışına Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in ev sahibi olarak katılırken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Döşemealtı Kaymakam’ı Nuri Özder, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İTYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve yarış severler katıldı.

810 bin 762 metrekare alana kurulu hipodromda kış yarış sezonu dün başlarken sezon 8 Nisan 2022’de sona erecek. 16 Kasım 2022 tarihinde ise sonbahar yarış sezonu başlayacak. Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 adet olmak üzere, toplamda 242 koşu gerçekleştirilecek. Koşular, ocak, şubat, mart, nisan, kasım, aralık ayları olmak üzere 6 ay boyunca, her çarşamba ve cuma günü koşulacak.

ŞAMPİYON JOKEYLER AT BİNDİ

Açılışın hemen ardından 5’i İngiliz, 2’si ise Arap safkanlarına mahsus 7 yarış gerçekleştirildi. Bu yarışlarda şampiyon jokeyler de at bindi. Jokeyler Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya, ilk defa Antalya Hipodromu pistinde at koşturdu.TJK Başkanı Serdal Adalı da yarış sektörünün cazibe merkezi olduğunu söyledi. Sektörün istihdamı yüksek bir değer olduğunu da kaydeden Adalı, "Atçılığın geliştirilmesi için çalışıyoruz. TJK olarak yarışçılık ve yetiştiricilik faaliyetlerini geliştiriyoruz. Türk atçılığını dünyada belirli bir seviyeye getirmek için çalışıyoruz ve bunda da kararlıyız" diye konuştu.

Antalya’nın dünyanın en önemli Turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu türden tesislerle daha çok tanınacaktır. 2021 yılında 9 milyondan fazla misafiri şehrimizde ağırladık. Antalya Hipodromu da artık bu şehirde hizmete açıldı. Görev süremiz içerisinde Antalya’da kültür, sanat ve alternatif turizm çalışmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Hipodrom, turizmi 12 aya yayma noktasında önemli bir mihenk taşı olacaktır" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Antalya’nın parlayan yıldızı Döşemealtı. İlçemizde hizmete giren Türkiye’nin 3’ncü en büyük hipodromu bize çok büyük bir heyecan ve mutluluk verdi. Uzun süredir beklediğimiz marka değerimiz açısından önemli bir projeydi. Bakanlığımızın yanı sıra özellikle Türkiye Jokey Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Döşemealtı halkı adına Türkiye Jokey Kulübü Başkanımız Serdar Adalı ve Yönetim Kurulu üyelerine Türkiye’nin 10’ncu Hipodrom’unun tamamlanması konusunda süratle müdahale ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Döşemealtı Belediyesi olarak Hipodrom’un bir an önce yarış severlere yetişmesi için alt yapı çalışmalarından peyzaj düzenlemelerine kadar seferber olduk. Turizm başkenti Antalya’da binicilik ve özellikle özel çocuklarımızın eğitimi, rehabilitesi için çok önemli bir tesis olması açısından çok mutluyuz. Antalya Hipodrom’unun binilicikle ilgili kentimize değer katacağını biliyoruz. Yine ilçemizin kalkınması ve tanınması açısından bizlere büyük getirilerinin olacağından kuşkumuz yok. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve ilçemize, Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ANTALYA HİPODROMU

Antalya Hipodromu sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistine sahip. Her ikisi de 20 metre genişliğinde olan pistlerden sentetik olanın uzunluğu 1980 metre, yarı sentetik pistin uzunluğu ise 1830 metre. Antalya Hipodromu, devam eden aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gece yarışlarına da ev sahipliği yapabilecek.