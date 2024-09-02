Dünya Barış Günü'nde Muğla'da barış güvercinleri uçuruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Suavi konseri ile kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte, barış ve dostluk mesajları ön plana çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Sanatçı Suavi bu özel günde birlikte barış güvercinleri uçurdu.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda Suavi konseri düzenledi. Düzenlenen konsere Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve vatandaşlar katıldı.

Barış Güvercinleri Uçuruldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ünlü sanatçı Suavi, konserin en anlamlı anlarından birine imza atarak birlikte barış güvercinleri uçurdu. Barışın simgesi olan güvercinlerin gökyüzüne salınması, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Konser boyunca Suavi sevilen şarkılarını seslendirirken, alanda toplanan kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Ahmet Aras da vatandaşlarla birlikte halay çekerek konserin coşkusunu paylaştı.

1 Eylül Dünya Barış Günü konserinde konuşan Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay “ Dünya Barış günümüz kutlu olsun. Dünya’da savaşların bitip barışın gelmesini temenni ediyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal “Adalet yoksa, güven yoksa, güvenlik yoksa barış mümkün müdür? dedi.

Başkan Aras “ Barışın Değerini Bilelim”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konserde yaptığı konuşmada barışın önemine vurgu yaparak, "Barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras; “Biz Dünya’nın her yanına barış gelsin istiyoruz. Atatürk onlarca yıl cephelerde savaşmasına rağmen, şunu söylemiştir; “Savaş eğer savunma amaçlı değilse bir cinayettir” Atatürk gibi büyük bir asker, büyük bir komutan bile bunu söylüyor. O yüzden barışın değerini bilelim. Öncelikle Muğla’mızda sokağımızda, mahallemizde barışı tesis edelim. Herkes birbirine sevgi ile baksın kucaklaşsın. Onun için bizlerin misyonu yerel yöneticilerin kentinde birlik beraberlik ve sevgi ortamını yaratmaktır. Bunun için çalışacağız. Herkesten talebim kavgadan uzak, şiddetten uzak, cinayetlerden uzak güzel bir Muğla yaratalım. Dünya Barış günümüz kutlu olsun.”