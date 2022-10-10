Dünya Kaleiçi’nde buluşuyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 13 – 16 Ekim tarihlerinde 7’ncisini gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali’ne Güneydoğu Asya’dan Kuzey Avrupa’ya 27 ülkeden 52 şehir katılacak. Yaklaşık 13 bin kilometre uzaklıktaki Tayland’ın en popüler turistik şehirlerinden Chiang Mai ve İrlanda’nın başkent Dublin’den sonra en önemli kenti Cork, Kaleiçi’nde buluşacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali, 13 Ekim Perşembe günü başlıyor. Pazar gününe dek devam edecek festivalde bu yıl yaşayan antik kentin sokakları meydanları konserler, tiyatrolar, danslarla dolu dolu 4 gün yaşayacak. Her yıl dünyanın dört tarafından şehirleri buluşturan festivale bu yıl 52 ülkeden 27 şehir katılacak.

BALKANLAR FESTİVALDE

Festivalde, Balkan ülkelerinden Kosova’dan Kuzey Mitrovica, Prizren, Priştine Bosna Hersek’ten Zavidovici, Jajce, Visoko, Mostar, Arnavutluk’tan Pogradec, Bulgaristan’tan Burgas, Kazanlık, Hırvatistan’dan Biograd, Svetvincenat, Karadağ’dan Pljevlja ve Kuzey Makedonya’dan Kavadarci yer alacak.

AVRUPA KENTLERİ

Orta Avrupa ülkelerinden ise Avusturya’nın aynı zamanda eyalet başkentlerinden biri olan Linz, Almanya’dan Heusenstamm, Çekya’dan Prag 6 ve Pribor, Polonya’dan Zamosc, Katowice, Radom, Macaristan’tan Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferini yaptığı ve vefat ettiği Zigetvar festivalin katılımcı ülkeleri arasında yer alıyor.

Güney Avrupa ülkesi İtalya’dan Gradara, Urbino, Taormina, Noto, Randazzo şehirleriyle birlikte Sicilya da festivalin konukları arasında bulunuyor. Batı Avrupa’dan Belçika Brugge, Doğu Avrupa ülkeleri Transdinyester’den Bender, Gagavuzya’dan Komrat ve Çadır Lunga, Ukrayna’dan Ternopil, Kamyanets-Podilski’nin de yer alacağı festivalde Kuzey Avrupa’dan Litvanya’nın Ukmerge, Klaipeda, Alytus ve Romanya’nın Salonta şehirleri de yer alacak.

ADA ÜLKELERİ

Ada ülkeleri KKTC’den Lefkoşa ve Girne, Malta’dan Kuzey ve Güney, Doğu ve Batı Bölge Konseyleri ve adanın en yoğun nüfuslu yerleşimi ve aynı zamanda ‘Barış’ anlamına gelen Sliema’nın da beklendiği festivalde Kuzey Avrupa’dan aynı zamanda bir ada ülkesi olan İrlanda’nın ikinci büyük kenti Cork da yer alacak.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus’tan La Goulette, Kafkas ülkesi Gürcistan’tan Poti, Kutaisi, Telavi, Orta Doğu’dan Filistin Bethlehem, Güneydoğu Asya’dan ise Tayland Chiang Mai şehirleri de festivale katılacak.

BAŞKAN DÜZEYİNDE TEMSİL

Festivale katılacak 52 şehirden 30’u belediye başkanları düzeyinde temsil edilecek. Avusturya Linz Belediye Başkanı Klaus Luger, Malta Sliema Belediye Başkanı John Pillow, İrlanda Cork Belediye Başkanı Danny Collins, Macaristan Zigetvar Belediye Başkanı Peter Vass konuk belediye başkanları arasında yer alacak.

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLLERİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalde 15 Ekim Cumartesi saat 18.30’da İtalya’dan Gradara, Tunus’tan La Goulette ve Gagazuya’dan Komrat şehirleriyle ‘kardeş şehir’ protokolü imzalayacak. Tören, Antalya’nın simge yapılarından, tarihi Hadrian Kapısı’nda gerçekleştirilecek.