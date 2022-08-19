Dünya şampiyonunun ismi Beylikdüzü'nün yeni tesisine verilecek

Dünya çapında sayısız başarı elde eden milli paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu’nun ismi, Beylikdüzü’nde yeni açılacak spor tesisine verilecek.

Dünya çapında sayısız başarı elde eden milli paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu’nun ismi, Beylikdüzü’nde yeni açılacak spor tesisine verilecek. Azmi ve başarısıyla “Her zaman başkalarına örnek olmayı hayal ettim” diyen Berkin’in hikayesinin Beylikdüzü’ne ilham olacağını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, başarılı sporcu ve ailesiyle İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Başkan Çalık, Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu’nda, Berkin gibi başarılı nice genç yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 30 Ağustos’ta açılışı gerçekleşecek spor tesisine ismi verilecek milli paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu ve ailesiyle İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Doğuştan sağ kolu ve sol bacağı olmayan Berkin’in hikayesinin Beylikdüzü’ne ilham olacağını dile getiren Başkan Çalık, “Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzumuz onun umut veren başarılarını hafızamızda tutacak. Bu tesiste, Berkin gibi başarılı nice genç yetiştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. “Her zaman başkalarına örnek olmayı hayal ettim” diyen İBB Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu ise spor tesisine isminin verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de eşlik ettiği ziyarette Çalık ayrıca, 21 farklı branşta sporcu yetiştirilen kompleksi gezerek antrenmanları izledi.

Tesis 30 Ağustos’ta açılacak

Yaşam Vadisi 3.etapta, 2 bin 800 m2’lik bir alanda hayata geçirilen Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu’nda; açık ve kapalı olmak üzere 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortu, pilates, aerobik ve zumba salonu yer alıyor. Aynı zamanda hamam ve sauna gibi fonksiyonları da barındıran tesis, sosyal donatı alanlarıyla çok amaçlı bir kompleks olma özelliği de taşıyor. Tesis, 30 Ağustos’ta vatandaşın hizmetine açılacak.