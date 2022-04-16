Dünya Sanat Günü’nde Kartal Sanat Sokağı’na Renkli Açılış

Kartal Belediyesi yepyeni bir yüz kazandırdığı Sanat Sokağı’nın, Dünya Sanat Günü’nde açılışını gerçekleştirdi. Konserler, resim ve heykel atölyelerinin düzenlendiği renkli açılışa, Kartallı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kartal’ı, İstanbul’un kültür sanat merkezlerinden biri yapma düşüncesiyle yola çıkan Kartal Belediyesi, kente yeni bir sanat merkezi daha kazandırıyor. Kartal’ın 1900’lü yıllardan bu yana en işlek caddelerinden biri olan, fakat üzerindeki istasyonun kapatılmasıyla beraber eski canlılığını kaybeden, eski ismiyle İstasyon Caddesi, yeni adıyla ‘Sanat Sokağı’ yepyeni yüzüyle eski ve görkemli günlerine kavuşuyor.

Sokağın açılış törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü ressam/UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) Dernek Başkanı Bedri Baykam, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sanat Sokağı’nın açılış töreni, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Piyano Bölümü öğrencilerinin sahne performansıyla başladı. Genç sanatçıların, sahne performansı dinleyenler tarafından çok beğenildi. Açılışta bir yandan, Sanat Akademisi resim öğrencileri canlı resim çalışması yaparken, Kartallı sanatçıların heykel atölyesi performansı, tüm sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü ressam Bedri Baykam ile beraber, açılış törenin yapılacağı alana gelerek, önce duvar ressamlarının ve Sanat Akademisi Resim Bölümü öğrencilerinin çalışmalarını inceledi.

“Dünyayı Sanat Kurtaracak”

Bedri Baykam, yaptığı konuşmada, “Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz savaş değil, sanat diyoruz. Çünkü iyi biliyoruz ki, dünyayı sadece sanat kurtarabilir. İnanıyorum ki, Sanat Sokağı, Kartal’ın kültür sanat hayatına yeni bir renk getirecek” ifadelerini kullandı.

“Biz İnadına Sanat Diyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise, dünyanın salgın hastalıklar ve savaşlardan dolayı zor günlerden geçtiğini ve Sanat Sokağı’nın Dünya Sanat Günü’nde açılmasının daha fazla anlam kazandığını kaydederek; “Kartal’ı, İstanbul’un kültür sanat merkezi yapma noktasında emin adımlarla yürüyoruz. Sanat Sokağı, kentimize çok şey katacak. Şu anda Kartal’ın en tarihi noktalarından birindeyiz. Eski adıyla İstasyon Caddesi’ni unutamazdık. Çünkü her Kartallı’nın burada mutlaka bir anısı var. Dünyanın, savaşlar ve hastalıklarla boğuştuğu bu dönemde biz ısrarla sanat diyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Gökhan Yüksel ve Bedri Baykam, barış vurgusu yapmak adına, oluşturulan bir panoya boya ile el izlerini bıraktı.

Ukraynalı ve Rus Sanatçılar Şarkılarını Barış İçin Söyledi

Törenin sonunda ise, Ukraynalı sanatçı Slava Lobanov (Gitar vokal) ve Rus sanatçı Simon Shiriaev (Davul) ve Basgitar Yaren Yiğitbaşı’dan oluşan Grup Peace ve A Lo Loco Band sahne aldı. Şarkılarını barış için söyleyen sanatçıların sahne performansı, izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

15 Nisan Dünya Sanat Günü

Ressam Bedri Baykam, International Associations of Art'ın (IAA – Uluslararası Sanat Derneği) 2011 yılında Meksika’da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştı. Genel kurulda Bedri Baykam'ın Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerisi kabul edilmişti.

2012'den itibaren 60'ı aşkın ülkede Dünya Sanat Günü, 15 Nisan'da etkinliklerle kutlanmaya başlandı. 2015 yılında IAA Dünya Başkanlığı'na seçilen Bedri Baykam, Dünya Sanat Günü'nü UNESCO Günleri'nden biri olarak resmileşmesini de teklif etti. UNESCO Yürütme Kurulu'nda yapılan oylamada bu teklif kabul edildi. Böylece Bedri Baykam'ın ve Türk sanatçılarının 2011'de başlatılan Dünya Sanat Günü girişimi 2020'de Unesco Günleri arasındaki yerini aldı.