Dünya Tiyatrolar Günü’nde Kartal Belediyesi’nden Ünlü Oyuncuya Onur Ödülü

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte ünlü tiyatro sanatçısı Oya Başar’a onur ödülü takdim edildi.

Kartal Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü’nü, Oya Başar ve Ebru Kural’ın sahneye taşıdığı “Plastik Aşklar” adlı oyun ile kutladı. Bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen bir kadının, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadının sahneye taşındığı oyun, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu tarafından yazılan ve Orçun Ucal tarafından yönetilen oyundan önce ise Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle hazırlanan Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Manifestoları okundu.

Tiyatro oyuncuları Gökçe Aktaş ve Gökay Çardaklı tarafından okunan her iki metin de seyirciden büyük alkış aldı.

90 dakika süren ve seyircileri zaman zaman kahkaha krizlerine sokarak zamane ilişkileri ve aşk kavramı üzerinde düşünmeye sevk eden tek perdelik oyun, seyircinin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun bitiminde ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu tarafından sanatçı Oya Başar’a onur ödülü takdim edildi.

Aksu, geçmişten beri toplumsal yaralara da parmak basan rolleri ile Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Başar’ı, Kartal’da ağırlamaktan ve ödül vermekten onur duyduğunu ifade etti. Ebru Kural ve Oya Başar’a buket de takdim eden Aksu, Kartal seyircisine teşekkür etti.