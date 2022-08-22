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Dünyaca ünlü yıldızdan Mansur Yavaş paylaşımı

Dünyaca ünlü yıldızdan Mansur Yavaş paylaşımı

Star Wars filminin dünyaca ünlü oyuncusu Mark Hamill, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter'da yaptığı paylaşımla destek verdi.

2023 yılında yapılacak seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan isimlerden biri olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Star Wars filminin yıldızı Mark Hamill'den sürpriz bir destek geldi.

Dünyaca ünlü Star Wars filminde Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamill, Twitter'da bir takipçisinin "Mansur Yavaş'ın kazanacağı yönünde bir paylaşım yapar mısın" talebi üzerine, "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

 Dünyaca ünlü yıldızdan Mansur Yavaş paylaşımı

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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