Dünya'nın dört bir yanından gönüllü gençler Beşiktaş'taydı

Burada vakit geçiren insanlarla sohbet eden gönüllüler çeşitli aktivitelere katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençler iki gün boyunca Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Ulus Yaşam Evini ve Engelli Koordinasyon Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Etkinliğin ilk günü Ulus Yaşam Evini ziyaret eden gençler burada vakit geçiren insanlarla sohbet ederek aktivitelere katıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise, gönüllüler Beşiktaş Belediyesi Çırağan Hizmet Binasında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri gezerek dezavatanjlı insanlara nasıl yardım edildiğini yerinde gözlemledi. Öğrenciler Engelli Koordinasyon Merkezi’ni de gezerek burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler destekleri için Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür etti

Kadının gücü projesi kapsamında İsviçre’den Türkiye’ye gelen hukuk ve psikoloji öğrencisi Maide Karaca ilk defa İstanbul’u geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: ‘’ Beşiktaş Belediyesi’ni çok sevdim diğer belediyelere göre çok aktif burada dezavatanjlı kadınların yanına gittik. İstanbul ve Beşiktaş’ı çok sevdim. İsviçre’ye gittiğim zaman onlara mutlaka Beşiktaş’a gelmelerini tavsiye edeceğim. Almanya’dan gelen Asal Kalantarian ise Beşiktaş Belediyesi’ne verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek şunları belirtti: ‘’ Beşiktaş çok uluslu çok kültürlü İstanbul’un bir parçası. Şehrin diğer kısımlarına göre Beşiktaş daha gelişmiş ve İngilizce bilme oranı daha yüksek.’’