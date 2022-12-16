Dünya'nın gözü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek yağdı

Hukuksuz bir şekilde 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dünyadan destek yağdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasağının ardından 6’lı masa liderleri Saraçhane’de yüz binlere seslendi. Verilen hukuksuz karar sonrası “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmasında İstanbullularla birlikte dünyanın her yerinden destek yağdı. 160 yerli ve yabancı basın kuruluşunun gözü tarihi buluşmanın adresi Saraçhane’deydi. ABD, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlıkları, İmamoğlu’na yapılan hukuksuz uygulamayı kınadı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da İmamoğlu’na verilen cezaya tepki gösterdi. Floransa, Atina, Varşova, Budapeşte, Saraybosna, Paris, Roma, Brüksel, Köln, Prag, Timişioara belediye başkanları ise “Yanındayız Ekrem İmamoğlu” dedi.

“DEMOKRASİYE BÜYÜK BİR DARBE”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, “Bu haksız ceza, insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygı ile tutarsızdır. Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz” dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; kararın “demokrasiye büyük bir darbe” olduğu belirtildi ve seçim zamanlarında, adil bir yarış olması gerektiğine vurgu yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı; Türk mahkemesinin kararını kaygı ile izlediklerini ifade etti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, Adaletin ve Evrenselciliğin müttefiki olan bir siyasetçinin özgürlük ve medeni haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırır. Türk halkının ve tarihin sonunda onu haklı çıkaracağına eminim.”

“ÖZGÜRLÜK HAPİSHANEDE, KUŞ KAFESTE YAŞAMAZ”

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardelli, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını engellemeye yönelik haksız mahkeme kararı dolayısıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek; “Uluslararası kamuoyu, İmamoğlu’nun siyasi haklarını garanti altına almak için müdahalede bulunacaktır” dedi. Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Kariç ise “Özgürlük hapishanede, kuş kafeste yaşamaz” şeklinde duygularını ifade etti. Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski de “Popülistler ve otokratlar siyasi rekabetle bu şekilde başa çıkıyor. Demokratik dünya kayıtsız olamaz. İlke ve değerlere sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “Diğer Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte, yalnızca siyasi amaçlarla motive edilen bu keyfi ve anti-demokratik prosedürü kınıyoruz” dedi.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, “Kendisini tanıdığım kadarıyla, dünkü karar onun demokrasi, çeşitlilik ve uluslararası anlayış için siyasi sesini duyurmasına engel olmayacak” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATİK BİR KENTİN CANLI ÖRNEĞİ İMAMOĞLU”

Özgür Şehirler Paktı (Pact of Free Cities) üyesi belediye başkanları yayınladıkları ortak açıklamada; “Demokrasiye yönelik bu saldırıyı görmezden gelemeyeceğimiz için uluslararası toplumun sağlam bir duruş sergilemesini tam zamanıdır. Demokrasi için savaşan özgür ve demokratik bir kentin canlı örneği olan Belediye Başkanı İmamoğlu’na uluslararası arenada güçlü desteğimizi her fırsatta göstereceğiz” denildi. Euorocities açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Görevdeki cumhurbaşkanının siyasi rakibine mahkemede verilen kovuşturma kararı bir demokrasi hilesi teşkil ediyor ve Türkiye’yi iyi yönetişim açısından yıllar geriye götürme riski taşıyor.”

“TOPLUM BU SALDIRIYI GÖRMEZDEN GELEMEZ”

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtier, “Uluslararası toplum demokrasiye yönelik bu saldırıyı görmezden gelemez” dedi. Prag Belediye Başkanı Zdeněk Hřib, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony ve Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da İmamoğlu’na desteklerini açıkladı.