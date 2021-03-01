Dünyanın tüm tangoları CRR'de ''Tango Neva'' konserinde

Arjantin’den başlayan müzikal yolculuk; ABD, Avrupa ve Türkiye’ye uğradıktan sonra yeniden başladığı yerde son buluyor. Tango’nun zirve döneminin dünyadaki en önemli yıldız şarkıcılarından Carlos Gardel, sinema denince akla ilk gelen simgelerden Chaplin, tiyatro dünyasının önde gelen bestecisi Kurt Weill, Sovyet döneminin müzikteki en önemli figürü Şostakoviç ile Tango’da devrim yapan Astor Piazzolla. Adeta bir tango diyarı olan Finlandiya ve son olarak ülkemiz Türkiye’deki tango mirası…

Ayşe Nil Ülgener ‘in piyano, Yonca Sülün ve Gaye Süslüoğlu’nun keman, Ayşe Didem Hekimoğlu’nun viyola, Jülide Canca Eke’nin viyolonsel, Ceren Akçalı’nın kontrabas ve Gustavo battistessa’nın bandoneonda ve Ali Pınar’ın vokal ve anlatıcı olarak yer aldığı konserde düzenlemeyi Yusuf Yalçın gerçekleştirdi.

Konser kaydını bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izleyebilirsiniz.