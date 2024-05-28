Ecevit'in gençliğine ışık tutacak belgeler Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Türk siyasetinin Karaoğlan’ı Bülent Ecevit'in kendi el yazısıyla yazdığı mektuplardan oluşan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. ‘Bülent Ecevit’ten Tunç Yalman’a Mektuplar’ başlıklı sergide; Yayıncı Alper Çeker’in koleksiyonundan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 16. Başbakanı, Gazeteci, Şair ve Yazar Bülent Ecevit'in çocukluk arkadaşı Tunç Yalman’la hayatından kesitleri paylaştığı mektuplar yer alıyor.

Ecevit'in gençlik yıllarından dini düşüncelerine, siyasi görüşünden eşi Rahşan Ecevit’le olan ilişkisine kadar tüm bilinmeyenlerini anlattığı mektuplardan oluşan sergi, CKSM’de yer alan İmzalı Müze’de eylül ayına kadar ziyaretçiler için açık kalacak. Sergide bulunan mektuplar, Ecevit'in gençlik yıllarını anlattığı tek belge olduğu için tarihe ışık tutuyor.

Alper Çeker: Bülent Ecevit’in anılarına dair tek belge bu mektuplar

Sergiyi, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ile birlikte gezerek bilgi veren Alper Çeker, ‘’Bülent Ecevit, Robert Koleji’nde Tunç Yalman’la sınıf arkadaşıymış. Ecevit okul bittikten sonra Ankara’ya dönmüş ve Tunç Yalman’la arkadaşlıkları birkaç yıl boyunca birbirlerine gönderdikleri mektuplarla devam etmiş. Daha sonra Ecevit Rahşan Hanım ile evlenip yurtdışına gidince mektuplar kesilmiş. Tunç Yalman öldükten sonra bir şekilde kütüphanesi satıldı ve mektuplar benim elime ulaştı. Bir yayın şirketiyle görüştüm ve bu mektuplar kitap olarak yayınlandı. Şimdi de Küçükçekmece Belediyesi’nin desteği üzerine mektupları sergi haline getirdik. Bu mektupların en büyük önemi Bülent Ecevit anılarını hiç yazmadı. Sadece birkaç gazeteye verdiği röportaj var. Onlar da genellikle siyasi ve kendine yönelik yapılan eleştirilere cevaplar şeklinde ’’ dedi.

‘’Rahşan Hanım ile evlenebilmek için üniversiteye gitmiyor’’

Alper Çeker, ‘’Mektuplardan anlaşıldığı kadarıyla Ecevit’in o yıllarda siyasetle bir ilişkisi yok. Sanatla uğraşmak istiyor, şiir ve piyesler yazıyor. Tek hayali ise edebiyatçı olmak. Ancak maddi durumu el vermiyor. Parası olmadığı için Rahşan Hanım ile evlenemiyor. Bu yüzden üniversiteye kabul edilmesine rağmen eğitim hayatını bırakıyor ve çevirmen olarak Dışişleri Bakanlığı’nda işe başlıyor. Yani düzenli bir gelir elde edip Rahşan Hanım’la evlenebilmek için iş hayatına atılıyor’’ diye konuştu.

19 yaşında bir çocuğun en samimi duygularına tanık olacaksınız

Mektuplarda 19 yaşında bir çocuğun en samimi duygularının yer aldığını söyleyen Çeker, ’Anlattıklarına göre Bülent Ecevit’in mistik dini görüşleri var ve dini açıdan çok inançlı birisi. Oysa Ecevit’in dini görüşüne bugüne kadar sadece birkaç makalede yer verildi ancak bunların da içi boş. Ayrıca Ecevit bu mektupların günün birinde başkaları tarafından okunacağını düşünmediğinden ve özel olarak arkadaşıyla düşüncelerini paylaştığından çok samimi bir dille yazmış. Küçükçekmece Belediyesi’ne sergiye verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim’’ dedi.