Ecevit’in hayali Köykent Yenimahalle’de

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen panele, ODTÜ eski rektörü Prof Dr. Ural Akbulut, Mesudiye Eski Kaymakamı Şafak Başa, CHP 24.dönem milletvekili Oktay Ekşi, Ecevit Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Orman Bakanlığı eski müsteşarı Necati Uyar konuşmacı olarak katıldı.

“Şehirde köylü gibi yaşamaktansa, köyde şehirli gibi yaşanılacaktı”

Ecevit’in halk adamı olduğunun altını çizen Başkan Yaşar, “Ecevit Türk siyasetine 51 yılını veren, bakanlık, başbakanlık yapan, 1974’de Kıbrıs Fatihi olan, adını bu halkın çocuklarına dağa, taşa yazdıran halkın Karaoğlan’ı olan bir liderdi, yazardı, şairdi. Hiçbir zaman gösterişi sevmeyen, onun ideallerine inansın inanmasın herkesin dürüstlüğü konusunda hemfikir olduğu halk adamı Ecevit’i saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Yaşar, “Öncelikle şehirlerde köylü gibi yaşamaktansa, köyde şehirli gibi yaşanılacaktı. Köylere yol, okul, sağlık ocakları, entegre tesisler, kooperatifler, kültür merkezleri, spor merkezleri yapılacaktı. Kim bilir köy enstitülerinde olduğu gibi bu köylerden de ne kadar çok sanat, bilim ve kültür insanımız yetişecekti” dedi.

Ecevit’in hayali olan Köykent Projesi için hala geç kalınmadığının da altını çizen Yaşar, “Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak bu sorumluluk bizlerin. Özellikle büyükşehir belediyelerinin. AK Parti tarafından uygulamaya sokulan ancak kırsal bölgelerin ranta açılması olarak değerlendirilen Bütünşehir Yasası’nı CHP’li büyükşehir belediyeleri Köy-Kent Projesi’ni tekrar hayata geçirmek için fırsat olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum” dedi.

Öztrak, “Köylerimiz, tarlalarımız boşalıyor”

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker tarafından yönetilen panel boyunca, Ecevit’in siyasi kimliğinden, aile yaşantısına, arkadaşlık ilişkilerinden, sanata verdiği öneme kadar birçok konu ele alındı. Şehirlerdeki imkanların köylere de sağlandığı, insanları köylere teşvik edecek ve üretime destek olacak olan “Köykent” projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Faik Öztrak, “Köylerimiz, tarlalarımız boşalıyor. Buna dur demeliyiz” dedi.

Ecevit Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı ise “Ecevit’in çok önem verdiği 2 projesi var biri Köykent diğeri Teknokent. Ecevit Köykent projesini yıllar önce başlattı ancak devam edemedi. Teknokent ise sonraki yıllarda hayata geçirdiği bir proje oldu” diye konuştu.