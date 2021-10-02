Edebiyat ve medya dünyasının ünlü kalemleri Kartal Kitap Fuarı'nda

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda Edebiyat ve Medya Dünyası’nın ünlü isimlerini ağırlayacak. Açıldığı günden bugüne kadar on binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan Kartal Kitap Fuarı, 2-3 Ekim tarihlerinde de birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci ve sanatçıyı ağırlayacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Kartal’ı sanat ve kültürün merkezi yapma hedefi ile hayata geçirdiği fuarda 2 Ekim Cumartesi günü; Gülşen Ünüvar, İnci Aral, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, M. Özgür Mutlu, Nurhan Suerdem, Mevsim Yenice, Hande Ortaç, Engin Türkgeldi, Sinan Meydan, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat ve Duygu Demirdağ okuyucularla bir araya gelecek. Kartal Kitap Fuarı’nda 3 Ekim Pazar günü ise; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihat Eren ve Sunay Akın, kitapseverlerle buluşacak. Kartal Meydanı’nda 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarları okuyucularla bir araya getiren Kartal Kitap Fuarı söyleşi, imza günü ve gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor. 2 EKİM CUMARTESİ 13.00-13.45 GÜLŞEN ÜNÜVAR 14.00-14.45 İNCİ ARAL 15.00-15.45 OZAN BİNGÖL 16.00-16.45 BARIŞ TERKOĞLU 17.00-17.45 HAYDAR ERGÜLEN 17.55-18.40 M. ÖZGÜR MUTLU - NURHAN SUERDEM 18.50-19.35 MEVSİM YENİCE - HANDE ORTAÇ - ENGİN TÜRKGELDİ 19.50-20.35 SİNAN MEYDAN 20.45-22.00 AKİF BEKİ - DENİZ ZEYREK - ALİ HAYDAR FIRAT - DUYGU DEMİRDAĞ 3 EKİM PAZAR 13.00-13.45 DOĞU YÜCEL 14.00-14.45 İLKNUR ÖZDEMİR 15.00-15.45 YAŞAR ÇORUHLU 16.00-16.45 MURAT AĞIREL - TİMUR SOYKAN 17.00-17.45 GÖKHAN YILMAZ - ŞENGÜL CAN - TÜRKER AYYILDIZ 18.00-18.45 İREM UZUNHASANOĞLU 19.00-19.45 MEHMET FIRAT PÜRSELİM - NİHAT EREN 20.00-21.00 SUNAY AKIN