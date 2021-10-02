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Edebiyat ve medya dünyasının ünlü kalemleri Kartal Kitap Fuarı'nda

Edebiyat ve medya dünyasının ünlü kalemleri Kartal Kitap Fuarı'nda

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda Edebiyat ve Medya Dünyası’nın ünlü isimlerini ağırlayacak. Açıldığı günden bugüne kadar on binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan Kartal Kitap Fuarı, 2-3 Ekim tarihlerinde de birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci ve sanatçıyı ağırlayacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Kartal’ı sanat ve kültürün merkezi yapma hedefi ile hayata geçirdiği fuarda 2 Ekim Cumartesi günü;  Gülşen Ünüvar, İnci Aral, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, M. Özgür Mutlu, Nurhan Suerdem, Mevsim Yenice, Hande Ortaç, Engin Türkgeldi, Sinan Meydan, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat ve Duygu Demirdağ okuyucularla bir araya gelecek.

Kartal Kitap Fuarı’nda 3 Ekim Pazar günü ise; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihat Eren ve Sunay Akın, kitapseverlerle buluşacak.

Kartal Meydanı’nda 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarları okuyucularla bir araya getiren Kartal Kitap Fuarı söyleşi, imza günü ve gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.

2 EKİM CUMARTESİ

13.00-13.45 GÜLŞEN ÜNÜVAR

14.00-14.45 İNCİ ARAL

15.00-15.45 OZAN BİNGÖL

16.00-16.45 BARIŞ TERKOĞLU

17.00-17.45 HAYDAR ERGÜLEN

17.55-18.40 M. ÖZGÜR MUTLU - NURHAN SUERDEM

18.50-19.35 MEVSİM YENİCE - HANDE ORTAÇ - ENGİN TÜRKGELDİ

19.50-20.35 SİNAN MEYDAN

20.45-22.00 AKİF BEKİ - DENİZ ZEYREK - ALİ HAYDAR FIRAT - DUYGU DEMİRDAĞ

3 EKİM PAZAR

13.00-13.45 DOĞU YÜCEL

14.00-14.45 İLKNUR ÖZDEMİR

15.00-15.45 YAŞAR ÇORUHLU

16.00-16.45 MURAT AĞIREL - TİMUR SOYKAN

17.00-17.45 GÖKHAN YILMAZ - ŞENGÜL CAN - TÜRKER AYYILDIZ

18.00-18.45 İREM UZUNHASANOĞLU

19.00-19.45 MEHMET FIRAT PÜRSELİM - NİHAT EREN

20.00-21.00 SUNAY AKIN

Etiketler kartal belediyesi gökhan yüksel kartal kitap fuarı
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