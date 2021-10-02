Edebiyat ve medya dünyasının ünlü kalemleri Kartal Kitap Fuarı'nda
Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda Edebiyat ve Medya Dünyası’nın ünlü isimlerini ağırlayacak. Açıldığı günden bugüne kadar on binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan Kartal Kitap Fuarı, 2-3 Ekim tarihlerinde de birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci ve sanatçıyı ağırlayacak.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Kartal’ı sanat ve kültürün merkezi yapma hedefi ile hayata geçirdiği fuarda 2 Ekim Cumartesi günü; Gülşen Ünüvar, İnci Aral, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, M. Özgür Mutlu, Nurhan Suerdem, Mevsim Yenice, Hande Ortaç, Engin Türkgeldi, Sinan Meydan, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat ve Duygu Demirdağ okuyucularla bir araya gelecek.
Kartal Kitap Fuarı’nda 3 Ekim Pazar günü ise; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihat Eren ve Sunay Akın, kitapseverlerle buluşacak.
Kartal Meydanı’nda 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarları okuyucularla bir araya getiren Kartal Kitap Fuarı söyleşi, imza günü ve gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.
2 EKİM CUMARTESİ
13.00-13.45 GÜLŞEN ÜNÜVAR
14.00-14.45 İNCİ ARAL
15.00-15.45 OZAN BİNGÖL
16.00-16.45 BARIŞ TERKOĞLU
17.00-17.45 HAYDAR ERGÜLEN
17.55-18.40 M. ÖZGÜR MUTLU - NURHAN SUERDEM
18.50-19.35 MEVSİM YENİCE - HANDE ORTAÇ - ENGİN TÜRKGELDİ
19.50-20.35 SİNAN MEYDAN
20.45-22.00 AKİF BEKİ - DENİZ ZEYREK - ALİ HAYDAR FIRAT - DUYGU DEMİRDAĞ
3 EKİM PAZAR
13.00-13.45 DOĞU YÜCEL
14.00-14.45 İLKNUR ÖZDEMİR
15.00-15.45 YAŞAR ÇORUHLU
16.00-16.45 MURAT AĞIREL - TİMUR SOYKAN
17.00-17.45 GÖKHAN YILMAZ - ŞENGÜL CAN - TÜRKER AYYILDIZ
18.00-18.45 İREM UZUNHASANOĞLU
19.00-19.45 MEHMET FIRAT PÜRSELİM - NİHAT EREN
20.00-21.00 SUNAY AKIN
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