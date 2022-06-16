Edebiyat ve Sanatın Kalbi 2. Kartal Kitap Fuarı'nda Atmaya Devam Ediyor

Geçen hafta görkemli bir törenle kapılarını kitapseverlere açan 2. Kartal Kitap Fuarı, 6. gününde; Necati Tosuner, Deniz Zeyrek, Şermin Yaşar, Müfit Can Saçıntı ve Nebil Özgentürk gibi edebiyat, sanat ve medya dünyasının öne çıkan isimlerini kitapseverler ile buluşturdu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, Kartal'ı İstanbul'un kitap fuarı merkezlerinden biri yapma hedefiyle hayata geçirdiği ve edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıran Kartal Kitap Fuarı, 6. gününde; Emekli Amiral Türker Ertürk, Av. Celal Ülgen, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mazlum Çetinkaya, Feridun Andaç, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat, Yiğit Bener, Şermin Yaşar, Gamze Arslan, Eda İşler, İlay Bilgili, Atilla Birkiye, Necati Tosuner, İbrahim Özkan, Müfit Can Saçıntı ve Nebil Özgentürk’ü konuk etti.

İstanbul’un dört bir yanından ve çevre illerden gelen çok sayıda kitapsever, Kartal Belediyesi’nin kendileri için hazırladığı programlara büyük ilgi gösterdi.

Yazar Vedat Günyol’a Vefa

Fuarın 6. gününde, ilk söyleşilerinden biri ‘Vedat Günyol’a Vefa’ isimli söyleşi oldu. Av. Celal Ülgen, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mazlum Çetinkaya ve Feridun Andaç konuşmacılığında gerçekleşen söyleşide ünlü yazar Vedat Günyol’un, yazın hayatı ve kaleme aldığı kitaplar ele alındı.

Geçen Senenin Onur Konuğu Necati Tosuner KE Sahnesi’nde

Günün önemli söyleşilerinden biri de Kartal Kitap Fuarı’nın geçen seneki onur konuğu, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Necati Tosuner ile oldu. Psikolog-yazar Melih Yıldız, KE Sahne’de Necati Tosuner ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Yazın hayatı ile ilgili merak edilenleri Melih Yıldız’a anlatan usta edebiyatçı, Kartal Kitap Fuarı’nın okuyucu ile yazar ve eserleri arasında çok önemli bir görev üstlendiğinden bahsederek, bu tarz kültür hizmetlerinin yazın dünyasına olan katkılarına değindi. Söyleşinin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel KE Sahnesi’ne çıkarak usta kaleme teşekkür etti ve günün anısını yaşatması amacıyla hediyesini takdim etti.

Şermin Yaşar’a Okurlarından Yoğun İlgi

Günün öne çıkan söyleşilerinden biri de çocuk hikâyeciliği alanında, son yıllarda en çok okunan isimlerden biri olan yazar Şermin Yaşar’ın konuşmacılığında gerçekleşti. Kitapseverlerin katılımının yoğun olduğu söyleşide Şermin Yaşar, okurlarının yazın hayatıyla ve kaleme aldığı kitaplarla ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Söyleşide çocuklara kitapları sevdirmenin önemine sık sık değinen yazar, her anne ve babaya da bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

“Atatürk’ün En Büyük Devrimi Eğitim Devrimidir, Köy Enstitüleridir”

Günün bir diğer etkinliği de Ali Haydar Fırat ve Deniz Zeyrek’in söyleşisi oldu. Söyleşide Ali Haydar Fırat, gazeteci-yazar Deniz Zeyrek’e son kitabı ile alakalı sorular yöneltti. ‘Masumiyet İstasyonu’ kitabı ile Türkiye’nin güncel ve siyasal gündeminin ele alındığı söyleşide konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, Türkiye’nin Cumhuriyet devrimini çok iyi anlaması gerektiğini söyleyerek; “Bana göre kitabın en vurucu kısımlarından biridir. Atatürk’ün kadın haklarına dair hayata geçirdiği devrimleri hepimiz çok iyi anlamak ve içselleştirmek zorundayız. Anadolu’da o dönem kız çocuklarının okula gitmesi bile çok zordu. Bu yüzden Atatürk’ün en büyük devrimi eğitim devrimidir, köy enstitüleridir. Çağdaşları içinde sadece Atatürk, ‘Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır’ diyebilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kartal Kitap Fuarı’na yönelik düşüncelerini de paylaşan Deniz Zeyrek; "Son zamanlarda gördüğüm en kapsamlı fuarlardan birisi. Birçok yayınevi var. İnsanların katılımı da çok yüksek. Son zamanlardaki hayat pahalılığına rağmen, insanların ekmek derdine düştüğü böyle bir zamanda, aynı zamanda kitap derdine de düşüp buralara akın etmesi çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili, İstanbul’un Sorunlarını Anlattı

Kitap fuarının misafirlerinden biri de İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dı. Söyleşiye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı.

İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, söyleşide kaleme aldığı, ‘Sözüm Meclisten İçeri’ adlı kitabını ve İstanbul’un sorunlarını ele aldı.

Söyleşi sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu ile beraber İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Ahmed Arif’in Meşhur Şiirinin Kaleme Alınma Hikâyesi

Kartal Kitap Fuarı’nın misafirlerinden biri de ünlü belgeselci Nebil Özgentürk oldu. ‘Ahmed Arif’e Saygı’ ismiyle düzenlenen söyleşide, ünlü şairin hayat hikâyesinin ele alındığı, ‘Haziran’da Ölmek Zor’ belgeselinin gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminden ardından, Nebil Özgentürk, ünlü şairin hayatını ve kitaplarını ele aldığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Ahmed Arif’in hayatının büyük zorluklarla geçtiğini, ama buna rağmen her zaman içinde bir umut duygusunun olduğunu belirten Nebil Özgentürk, ‘Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin’ adlı şiirinin kaleme alınma hikâyesinin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. Özgentürk, şiirin kaleme alınma hikâyesini ise şu sözlerle anlattı; “Cezaevinde bulunduğu zorlu günlerde, görüşmelerinden birinde Ahmed Arif, yeşil soğan ve ekmek yer. Yeşil soğan özellikle baharda yetişir. Çok duygulanır. Yeşil soğan yetiştiyse, memleketime bahar gelmiştir diye içlenir ve o hepimizin bildiği şiiri kaleme alır. Tüm zorluklarına rağmen, her zaman ‘umut’ hayatının merkezinde vardır.”

Müfit Can Saçıntı, İzleyenleri Gülmekten Kırdı Geçirdi

Günün son etkinliği ise, ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın tek kişilik gösterisi oldu. ‘İtiraz Ediyorum’ adlı tek kişilik gösteride, yaklaşık 1,5 saat boyunca sahnede kalan ünlü oyuncu, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal gündemini mizahi bir şekilde ele aldı. Gösteri boyunca izleyenler kahkahaya boğuldu.

Öte yandan, fuardaki söyleşileri yakinen takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, etkinliklerin sonunda yazar ve sanatçılara günün anısına kalem takdim etti.