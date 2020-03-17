Edebiyat ve sanatta doyumun adresi ''KE''nin ikinci sayısı çıktı

“KE”, ilk sayısında olduğu gibi, 2. sayısında da içerik ve nitelik anlamında güçlü dokusunu koruyor. Derginin ikinci sayısında; edebiyat, kültür, sanat dünyasının usta isimlerinden Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Emrah Seferoğlu ve Can Ersal, Zülfü Livaneli’ye dair yazılarıyla dikkat çekiyor.

Umay Umay, İsmail Biçer, Ayşe Keskin, Kadir Aydemir, Kemal Güler, Soner Demirbaş, Ertuğrul Aydın, Gökhan Bakar, Çağın Özbilgi, Kamil Çağlar Aksu, Zehra Güngör ve Turgay Çitçi, derginin şairleri arasında yer alıyor. Zülfü Livaneli ise, iki şiiriyle okurları bekleyen isimler arasında.

Şermin Yaşar, Ayla Burçin Kahraman, Nurullah Kuzu, İlknur Frolet, Neşe Aksakal, Şeref Özsoy, Ahmet Fırat İlhan, Mehmet Fırat Pürselim, Özlem Gürses, Melih Yıldız, Büşra Şahin, Selim Çizmeci, Ramazan Parladar, Deniz Dengiz Şimşek, Samet Karahasanoğlu, Haydar Ergülen, Ali Rıza Gelirli, Güzol Kutlu, Mertcan karacan, Volkan Odabaş ise derginin; deneme, inceleme, anı ve öykü yazarları arasında…

Yazın dünyasının genç isimlerinden Mertcan Karacan’ın, müziğin özgün isimlerinden Mazlum Çimen’le gerçekleştirdiği içten söyleşi de derginin bu ayki sayısında.

“KE”ye renk katan bir diğer isim, karikatür sanatının usta isimlerinden Hasan Seçkin. Hasan Seçkin, ilk sayıda olduğu gibi, bu sayıda da “Çizginin Diliyle” yerini almış bulunuyor.

Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Demet Ekmekçioğlı, “Bu Kitaplar Çok Güzel” başlığı altında, çocuklara kitap önerilerinde bulunuyor.

Her yönüyle nitelikli ve doyurucu bir dergi olan “KE”’de Adem Uçar (Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı) Genel Yayın Yönetmeni, Melih Yıldız Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Ercan Yılmaz ise Editör olarak yer alırken, Yayın Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan ve Serkan Türk.