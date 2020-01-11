Edebiyatın kalbi Kartal'da atıyor!

Sadece Kartal’ın değil, tüm İstanbul’un heyecanla beklediği Edebiyat Günleri’nin açılışı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleşti. Yazın dünyasının birbirinden önemli isimlerinin ve kaleme aldıkları eserlerin okurla buluştuğu etkinlikte hem yetişkinler, hem de çocuk edebiyatseverlere yönelik söyleşiler düzenlendi.

Mertcan Karacan'dan ‘Zaman Tüneli’

Edebiyat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği söyleşilerin ilki, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Mertcan Karacan'ın “Zaman Tüneli” oldu. Söyleşiye özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasına 9 Ocak’ta 30. ölüm yıl dönümünün anıldığı şair Cemal Süreya ile başlayan Karacan, daha sonra Nazım Hikmet'ten, Atatürk'ten, Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanım'dan bahsederek dinleyenleri zaman tünelinde keyifli bir yolculuğa çıkardı.

‘Cihan Demirci ile Mizah ve Karikatür Üzerine’

Karikatürist ve mizah yazarı Cihan Demirci ise Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde Kartallılarla buluştu. Gerçekleşen etkinlikte ünlü yazar, mizah ve karikatür üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Dünden bugüne Türkiye'de mizah ve karikatürün yolculuğunu katılımcılarla paylaşan Demirci, kendi yazarlık hayatından da örnekler sundu.

Orhan Bahtiyar ‘Hikâyelerin İzinde’

Masal Müzesi'nde devam eden etkinlikle eş zamanlı olarak Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir diğer program da yazar Orhan Bahtiyar’ın “Hikâyelerin İzinde” adlı söyleşisiydi. Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettikleri ve yaklaşık bir saat süren etkinlikte yazar; yazım hayatına nasıl başladığını, Sunay Akın ile oluşturdukları dostluğu, Vehici Hürkuş'u, Kaz Dağları'nı ve Muhsin Ertuğrul'u anlattı.

Latife Tekin ve ‘Romancının Hikâyesi’

Orhan Bahtiyar'ın ardından akşam söyleşilerinde sahneye çıkan bir diğer isim yazar Latife Tekin oldu. Tekin’e, yazar Serkan Türk de moderatör olarak eşlik etti. Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen söyleşide Latife Tekin, katılımcılarla kendi hikâyesini paylaştı. Yazarın küçük yaştan itibaren ilgi ile araştırdığı yoksul, dışlanmış insanların hikâyeleri ve dayanışma duygusunu vurguladığı söyleşi de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Başkan Gökhan Yüksel’den Plaket Takdimi

Türkiye’nin sevilen yazarlarını Kartal Belediyesi çatısı altında toplayarak edebiyatseverler ile buluşturan Kartal Edebiyat Günleri’nin ilk gününün son konuğu ise sevilen çocuk kitaplarının yazarı Şermin Yaşar oldu. Kendisini aileleriyle birlikte dinlemeye gelen minik kitap kurtları, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ni hınca hınç doldurdu. Eğlenceli dakikalara sahne olan etkinlikte yazar Şermin Yaşar, edebiyat ve hayat üzerine keyifli bir konuşma gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, söyleşisinin ardından sahneye çıkarak yazar Şermin Yaşar’a teşekkür etti ve kendisine plaket takdim etti. Ardından bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, “Hem çocukların hem de yetişkinlerin sevdiği, saygı duyduğu edebiyatçımız Şermin Hanım’ı Masal Müzesi’nde de konuk etmiştik, orada da dinleme şansım olmuştu ve çok keyifli bir sohbetti. Kendisine plaketimizi verip, takdirlerimizi sunmak istiyorum. Sevgili konuklarımıza da Edebiyat Günleri’ni yakından takip ettikleri teşekkür ediyorum. Edebiyat, sanat ve kültür çok önemli diyoruz; ama edebiyatın bu kısmındaki değerleri dinlemek, bu salonları doldurmak hem bizleri hem edebiyatseverleri hem de edebiyatçıları eminim mutlu ediyordur. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız” dedi.

Gerçekleşen her bir etkinliğin ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, yazarlara çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Kartal Edebiyat Günleri’nin Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek olan program akışı şu şekilde:

11 Ocak 2020

12.00 Demet Ekmekçioğlu - Gizemli Tarih Oyunu İzinde Arkeoloji - Kartal Belediyesi Masal Müzesi

13.00 Ömür Kurt - Oyun İçinde Oyun - Kartal Belediyesi Masal Müzesi

13.00 Dilek Uyar, İsmet Yalçın - Edebiyat ve Gerçeklik - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

14.00 Umay Umay, Serkan Türk – sadece Şiir – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

15.30 Sunay Akın - Kitap İnsanı Doğru Yürütür- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

18.00 Nebil Özgentürk - Zülfü Livaneli Bir Hayat… Bir Tutku… Bir Adam (Belgesel) – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

19.00 Nebil Özgentürk- Livaneli'yle Memleket-Hayat Yolculuğu ve Kardeşlik- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

20.00 Zülfü Livaneli – Onur Ödülü- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

12 0cak 2020

12.00 Hüsne Rhea Çiğdem - Müzede Canavar Yokmuş- Kartal Belediyesi Masal Müzesi

13.00 Nalan Çelik, Ali Rıza Gelirli - İnsan Soyunun Edebi Halleri – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

14.00 Gülten Dayıoğlu – Nereden Nereye… - Kartal Belediyesi Masal Müzesi

14.00 Onur Caymaz - Söyle Juliet Sana Ne Yaptik – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

15.30 Faruk Duman, Ercan y Yılmaz, Fuat Sevimay – Ada ve Taşra – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

17.00 Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş - Şiir, İnsanlık Hali – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

18.30 Mine Söğüt - Korkular ve Gergedanlar – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

20.00 Hakan Günday - Yazarak Düşünmek - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi