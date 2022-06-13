Edebiyatın Kaptanı Şişli'de anılacak

Türk edebiyatının ‘kaptan’ lakaplı ustası Attilâ İlhan, doğumunun 97. yıldönümünde Attilâ İlhan Vakfı ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan “Attilâ İlhan Edebiyat Buluşmaları”nda anılacak.

Şairliği kadar romancılığı, deneme yazarlığı ve senaristliğiyle de Türkiye’deki edebiyat ve düşünce dünyasına damgasını vuran ve Cumhuriyet döneminin en önemli edebiyatçılarından biri olan Attilâ İlhan, doğumunun 97. yıldönümünde anılacak. Şairin; toplumcu gerçekçi şiir anlayışının etkili olduğu evre, bireyin kendi varlığını ve evrendeki yerini sorguladığı evre ve neoklasik dönem olarak 3 farklı dönemde şekillenen yazım serüveni, edebiyat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla konuşulacak.

Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 15 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Attilâ İlhan Edebiyat Buluşmaları’nın teması ise; “Bir Kere Doğmuşum / Ölmek Yasak”.

Ünlü edebiyatçılar büyük şairi anlatacak

İki bölümde halinde gerçekleştirilecek olan Attilâ İlhan Edebiyat Buluşmaları’nın ilk oturumunda Doğan Hızlan’ın moderatörlüğünde Gülten Dayıoğlu, Nedret Çatay, Dr. Çilem Tercüman, Metin Celal’in katılımıyla “Attila İlhan ve Sanat” konusu tartışılacak.

“Dijital Dünyadaki Gelişmeleri Edebiyata Etkisi” başlığıyla gerçekleştirilecek olan ikinci oturumun moderatörlüğünü ise, aynı zamanda projenin koordinartörlüğünü de yürüten, Prof. Dr. Yakup Çelik yapacak. Bu oturumun konuşmacıları ise; Prof. Dr. Seval Şahin, Haydar Ergülen, Nilay Özer ve Doç. Dr. Didem Ardalı Büyükarman.

PROGRAM

Tarih: 15 Haziran Çarşamba

Yer: Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

18:00 Kayıt

18:15 Açılış ve konuşmalar

1.OTURUM

19.00 – 20.00

Konu: Attila İlhan ve Sanat

Moderatör: Doğan Hızlan

Katılımcılar: Gülten Dayıoğlu, Nedret Çatay, Dr.Çilem Tercüman, Metin Celal

2. OTURUM

20.15 – 21.15

Konu: Dijital Dünyadaki Gelişmeleri Edebiyata Etkisi

Moderatör: Prof.Dr.Yakup Çelik

Katılımcılar: Prof.Dr.Seval Şahin, Haydar Ergülen, Nilay Özer, Doç. Dr. Didem Ardalı Büyükarman