Edebiyatın ve müziğin büyüsü Bandırma'da hayat buldu

7. Bandırma Kitap Günleri Cumhuriyet Meydanı’nda renkli ve dopdolu bir programla devam ediyor. 21 Eylül Pazar günü gerçekleşen etkinlikler, edebiyat, sanat ve müziği bir araya getirerek kitapseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Günün en ilgi çekici anlarından biri, usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç’ın sanat dolu sohbetleri oldu. Katılımcılarla keyifli bir söyleşi gerçekleştiren ikili, hem oyunculuk serüvenlerini anlattı hem de soruları yanıtladı. Söyleşi programında ayrıca Yaşar Gürsoy ve Özer Akdemir, değerli bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

İmza günlerinde ise; Ayliz Filiz, Serhan Keserlioğlu, Ozan Utku Arıcan, Gül Ayşe Aydemir Yaldız, Birsen Tatar Kılıç, Engin Arıcan, Mahsenem Yazal ve Dilek Şen okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar, kitaplarını imzalarken okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı buldu.

Çocuklara yönelik etkinlikler de büyük ilgi gördü. Dilek Şen’in yönettiği “Luna’nın Kitap Kulesi” Masal Atölyesi ve Çocuk-Yazar Buluşması, minik katılımcılara kitap sevgisi aşılayan eğlenceli anlara sahne oldu.

Gün boyunca sahne alan Custom Grubu, sevilen şarkılarla meydanı renklendirdi ve müzik dolu anlarla etkinliğe ayrı bir coşku kattı.

7. Bandırma Kitap Günleri, kültür ve sanatın kalbinin attığı bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.