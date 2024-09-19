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Edincik'in kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlandı

Edincik'in kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlandı
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Edincik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Bandırma Belediyesi’nin düzenlediği muhteşem bir programla kutlandı. Kutlamalara, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, halkın büyük ilgisini çekti.

Coşkulu gece Bandırma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Halk Oyunları Gösterisi ile başladı. Ardından ünlü sanatçı Sevgi Onur sahne aldı. Sevgi Onur'un performansı, Edincik halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Birbirinden güzel eserleri seslendiren Sevgi Onur, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Niyazi Yeloğlu, yaptığı konuşmada Edincik'in kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 102. yılını coşkuyla kutluyoruz. Atalarımızın bizlere bıraktığı bu toprakları korumak, onların emanetine sahip çıkmak bizlerin en büyük görevidir," dedi.  

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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