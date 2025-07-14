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Edirne Belediye Başkanı Av. Akın'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Edirne Belediye Başkanı Av. Akın'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, devletin ve milletin iradesine yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduklarını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, anayasal düzene ve demokratik kurumlara yönelik gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, milletimizin ortak iradesiyle bertaraf edilmiş; vatandaşlarımızın kararlı duruşu ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine sahip çıkma kararlılığının göstergesi olmuştur.

 Bu vesileyle, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Demokrasiye, hukuk devletine ve halk iradesine olan inancımızla; Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruma sorumluluğunu dün olduğu gibi bugün de aynı ciddiyetle taşımaya devam edeceğiz.

15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınıyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

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Etiketler edirne Edirne Belediyesi Av. Filiz Gencan Akın
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