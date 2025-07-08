Edirne Belediyesi Güreşçileri'nden Başkan Gencan Akın'a ziyaret

664.Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ardından Edirne Belediyesi adına Er Meydanı’nda mücadele eden başarılı güreşçiler, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Gencan Akın, sporcuları tek tek kutlayarak, "Sizlerin gittiği yerlerde daha iyi ağırlanması için de somut çalışmalar gerçekleştireceğiz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Ben inanıyorum ki, siz de gittiğiniz yerlerde şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz.” dedi.

Ziyarete, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Deste Küçük Boy’da üçüncü olan Teyfik Gülter, Teşvik 2 Boy’da birinci olan Aydıncan Gümüşdağ ile birlikte Serkan Makas, Atakan Makas, Burak Altıok, Metin Yıldıztaşı ve Bayram Gümüşdağ katıldı. Güreş heyetine Kırkpınar Güreşleri Koordinatörü İbrahim Doğan ve Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer de eşlik etti.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, ziyarette yaptığı açıklamada, genç pehlivanların Edirne’yi gururla temsil ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bir çoğunuzu izleme fırsatım oldu. Mücadelenize, emeğinize sağlık. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizle ayrı ayrı gururlandım. Başarılarınız arttıkça ben de çok çok mutlu oluyorum. Şehrimize yakışanda bu.

Güreş zor bir spor bir sene boyunca hazırlanıyorsunuz. Bu işin sorumluluğu çok büyük, bir çok genç kardeşimiz sizleri örnek alıyor, ilham kaynağı olarak görüyorlar o yüzden sizler süreçleri ne kadar doğru yürütür, ne kadar başarılı olursanız şehrimizdeki o kadar pehlivanın gelişmesine de sebep olursunuz. Biliyorum ki kolay değil, ama kolay olan hiçbir şey de değerli değil. Siz zor olanı tercih etmişsiniz çünkü yiğitsiniz, mertsiniz. Sizlerin gittiği yerlerde daha iyi ağırlanması içinde somut çalışmalar gerçekleştireceğiz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Ben inanıyorum ki, sizde gittiğiniz yerlerde şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz.”

Güreşçiler ise başta CW Enerji Yağlı Güreşleri olmak üzere önümüzdeki güreş sezonuna yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını belirtti. Belediyenin son dönemde yaptığı saha yeniliklerinin motivasyonlarını artırdığını dile getiren sporcular, destekleri için Başkan Akın’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda güreşçiler, Başkan Gencan Akın ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Gencan Akın, sporculara başarılarının devamını dileyerek her zaman yanlarında olduklarını yineledi.