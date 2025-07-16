Edirne Belediyesi'nden dijitalleşme adımı: e-Ruhsat ve e-Çap uygulamaları tanıtıldı

Edirne Belediyesi, şehircilik ve planlama süreçlerinde dijital dönüşümü destekleyen önemli bir adım daha attı. e-Ruhsat ve e-Çap uygulamalarının tanıtımı ve eğitimi amacıyla düzenlenen toplantı, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Edirne Belediye Başkanı Vekili Cenk Ergüden, Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, ETSO Başkanı Sezai Irmak, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Derneği, Harita Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Derneği, Elektrik Mühendisleri Derneği ve Müteahhitler Deneği başkanları, belediye meclis üyeleri, Netcad İş Geliştirme yetkilileri, mahalle muhtarları, eğitmenler ve teknik personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, belediyecilikte dijitalleşmenin önemine dikkat çekti ve Bu çalışma işlemlerinin belediyede geçen sürelerin kısaltılmasının temel amaç alındığını ifade ederek “Vatandaşlarımızın hizmete daha hızlı ve şeffaf biçimde ulaşmasını sağlamak için çıktığımız bu yolda, E-Ruhsat ve E-Çap uygulamaları sayesinde süreçleri dijital ortama taşıyor, belge trafiğini azaltıyor, işlem güvenliğini ve kamuya erişimi güçlendiriyoruz. Bu dönüşüm, sadece teknik bir yenilik değil, aynı zamanda çağdaş, hesap verebilir ve katılımcı belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır.” dedi.

Toplantıda, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Asar, 2024 yılı ortalama inşaat ruhsat süreçlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirerek yeni dijital sistem sayesinde işlemlerin hem daha hızlı hem de daha şeffaf şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Netcad İş Geliştirme Direktörü Onur Palabıyık ise Edirne Belediyesi’nin teknolojik altyapı ve bilgi sistemleri kullanımı konusunda Türkiye genelinde örnek gösterilebilecek bir konumda olduğunu belirterek, teknolojik ve bilgi altyapısı kullanma bakımından ilk beşte, bilgi sistemi kullanımında ise 460 belediye arasında ilk 30’da yer aldığını vurguladı. Toplantı, katılımcılara yönelik verilen E-Ruhsat ve E-Çap eğitimlerinin ardından sona erdi.