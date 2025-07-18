Edirne Belediyesi'nden yeni otopark uygulaması: 21 Temmuz'da hizmete başlıyor

Edirne Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununu çözmek amacıyla yol üstü ve açık otopark uygulamasını hayata geçiriyor. 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak uygulama kapsamında otopark alanı Edirnelilerin kullanımına sunulacak.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu uygulama, hemşehrilerimizin uzun zamandır talep ettiği, bizim de göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde titizlikle çalıştığımız bir projeydi. Özlenen ve beklenen bir tabloyu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kent trafiğini rahatlatacak hem de vatandaşlarımızın daha modern ve erişilebilir bir park hizmetinden faydalanmasını sağlayacak bu sistem, Edirne’mize çok yakışacak.” dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte şehir genelinde belirlenen motosiklet park alanları da tamamen ücretsiz olacak. Balık Pazarı, Eski Camii, Aziziye Caddesi, Polis Parkı, Maarif Caddesi, Banka Sokak ve Lari Camii çevresinde konumlandırılan motosiklet alanları sürücülere gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

Engelli bireyler için ayrılan mavi boyalı park alanları tüm gün ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bunun dışında, engelli vatandaşlarımız diğer tüm otopark alanlarında ilk 3 saat boyunca ücretsiz park hakkına sahip olacak.

Şehit aileleri ve gazilerimiz, Edirne Belediyesi’ne bağlı tüm yol üstü ve açık otoparklardan gün boyu ücretsiz olarak faydalanabilecek.

MODERN VE TEMASSIZ ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni otopark sisteminde yalnızca kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Nakit ödeme kabul edilmeyecek. Ayrıca, HGS altyapısı ilerleyen dönemde devreye alınacak olup, yönlendirme levhalarında bu sistem hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

HİZMETE AÇILACAK OTOPARKLAR

Maarif Caddesi Yol Üstü Otoparkı

Ortakapı Caddesi Yol Üstü Otoparkı

Balık Pazarı Caddesi Yol Üstü Otoparkı

Kıyık Caddesi Yol Üstü Otoparkı

Mutafçılar Sokak Yol Üstü Otoparkı

Selamsız Sokak Yol Üstü Otoparkı

Çömlekçiler Sokak Yol Üstü Otoparkı

Köprübaşı Caddesi Yol Üstü Otoparkı

Rüstem Paşa Kervansarayı Arkası Yol Üstü Otoparkı

Meteoroloji Karşısı Yol Üstü Otoparkı

Üç Şerefeli Camii Yol Üstü Otoparkı

Tahtakale Açık Otoparkı

FİYAT TARİFESİ

Otopark ücretleri araç tipine ve süreye göre değişiklik göstermektedir. Tüm araçlar için ilk 20 dakika ücretsizdir. Otomobil, minibüs/kamyonet ve otobüs/kamyon türleri için detaylı ücretlendirme tablolarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlarımız, otoparkların güncel konum bilgileri, fiyat tarifeleri ve kullanım koşulları hakkında detaylı bilgi edinmek için www.edirne.bel.tr adresini ziyaret edebilir ve 0284 214 55 53 numaralı telefonu arayarak abonmanlık işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Edirne Belediyesi olarak, kent trafiğini rahatlatacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak bu yeni uygulamanın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını dileriz.