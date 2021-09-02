Edremit 9 Eylül Kurtuluş Günü'ne hazırlanıyor

Edremit’in düşman işgalinden kurtuluş gününün yıl dönümü için tüm kurumlar etkinlikler öncesi hazırlık toplantısında bir araya geldi.

Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları işbirliğiyle düzenlenecek olan “9 Eylül Kurtuluş Günü” etkinlikleri öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediyeyi temsilen Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş, Metin Tunçer, Kültür Müdürü Ömer Güçlü, Zabıta Müdürü Cemal Sözer ve ilgili personel katıldı. 9 Eylül Kurtuluş Günü’nde pandemi öncesinde olduğu gibi coşkulu bir tören için tüm hazırlıkların tamamlanacağı belirtildi. Kaymakam Ünsal, “İki yılın üzerinde işgal altında kalan Edremit’in kurtuluşu, ilçemizin ve tarihimizin en önemli anlarından biri. Bizler de bu kurtuluş gününü şanla, coşkuyla kutlayacağız.” dedi.